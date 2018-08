Em Muquém, Daniel se compromete a concluir obras inacabadas do atual governo

Candidato a governador da Coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB e PHS), Daniel Vilela (MDB) se comprometeu na manhã desta quarta-feira (15), durante visita à romaria em louvor a Nossa Senhora da Abadia, no Distrito de Muquém (Niquelândia), a construir o anel viário de acesso ao local. “Prometeram várias vezes e não fizeram o anel viário. Mas, se eu for eleito, vou fazer”, afirmou. Daniel tem dito que, se for eleito, a prioridade no início da gestão será concluir as obras inacabadas do atual governo e colocar para funcionar as estruturas prontas que estão ociosas.

O anel viário foi prometido em 2016 pelo atual governador José Eliton (à época vice-governador e secretário de Segurança Pública) para ser concluída em 2017, mas até hoje não saiu do papel. Daniel firmou o compromisso em conversa com o bispo da Diocese de Uruaçu, Dom Messias dos Reis, e com o reitor do Santuário, padre Aldemir Franzin. A GO-237, que liga Niquelândia ao distrito, também tem trechos com o asfalto deteriorado e está sem sinalização.

Daniel participou da tradicional Missa Solene da Padroeira de Goiás ao lado do candidato a vice-governador na chapa, deputado federal Heuler Cruvinel (PP), do candidato a senador Vanderlan Cardoso (PP), e do coordenador-geral da campanha, deputado federal Pedro Chaves (MDB), além de lideranças locais. O emedebista esteve presente também nas missas de 2016 e 2017, quando pôde presenciar a promessa – não cumprida – feita por José Eliton, que naquele ano representava o então governador, Marconi Perillo, ausente da festa. A romaria completa este ano 270 anos de história.

O governadoriável do MDB elogiou a homilia de Dom Messias, chamando a população, em especial aos cristãos, a se atentarem à importância da participação política. “Dom Messias lembrou que a política é essencial para a transformação da sociedade e é isso que temos dito em muitas das reuniões que já realizamos. Esse é o caminho para melhorar a vida das pessoas e é preciso que todos estejam atentos ao trabalho e às propostas dos candidatos”, afirma Daniel. “No entanto, vale destacar que parte dessa descrença da população é culpa dos próprios políticos, por causa do descrédito de não entregarem aquilo que cumprem. Temos que mostrar que com seriedade e trabalho, é possível fazer a boa política”, completou Daniel, citando a promessa do anel viário do Muquém como um exemplo negativo.

O bispo falou da necessidade de um salto de qualidade nas candidaturas e no voto. “A igreja espera dos cristãos leigos um salto de qualidade, quer seja na candidatura, quer seja por voto a dado.” Ele também fez um duro combate às fake news e à apatia: “Exorto os eleitores a votarem. Circula pelas redes sociais a informação falsa de que quando os votos nulos e brancos são acima de 50%, a eleição é anulada. Isso é falso. Votar nulo e branco é como a atitude de Pilatos, que lavou as mãos. A melhor forma é votar contra os corruptos, é votar num bom candidato.”

Dom Messias também fez duras críticas a políticos que defendem o aborto. “Não vamos sujar nosso voto com sangue. O aborto é abominável.”. Daniel já se posicionou, em entrevista ao jornal O Popular, publicada em 5 de junho, ser contra o aborto. O bispo disse ainda que os cristãos esperam “políticos convertidos e com corações novos, iluminados pela luz do evangelho” e “dirigentes políticos que vivam compaixão no seu serviço ao povo”. Daniel se declarou feliz por ter seu projeto para Goiás em consonância com as palavras de Dom Messias: “Cuidar das pessoas, por meio de uma ampla rede de proteção social, é o foco da nossa proposta. O governo deve servir ao povo e é isso o que propomos.”

Antes da missa, Daniel percorreu acampamentos de romeiros e conversou com moradores da Região Norte. O candidato conversou sobre projetos para Goiás e também sobre a romaria, evento de grande importância religiosa e cultural de Goiás. “Os 270 anos da Romaria do Muquém falam por si só. Goiás guarda algumas tradições que nos enchem de orgulho e que retratam bem a religiosidade da nossa gente, como esta grande festa”, afirmou Daniel. A romaria atraiu este ano cerca de 450 mil pessoas, segundo os organizadores.