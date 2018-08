Pauta do ICMS é reduzida para todos combustíveis em Goiás e cai pela sexta quinzena consecutiva para o diesel

A nova pauta dos combustíveis, que entra em vigor hoje (16/08) no Estado de Goiás, apresenta redução nos valores referenciais de todos os produtos. O Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), que serve de referência para cálculo do ICMS pelos próximos quinze dias, passa de R$ 4,6409 para R$ 4,6104 no caso da gasolina; o do etanol saiu de R$ R$ 2,7763 para R$ 2,7438; mas o destaque é para o óleo diesel que apresenta recuou pela sexta quinzena consecutiva, saindo de R$ 3,6055, em maio, para R$ 3,5342 atualmente.

Em maio, os caminhoneiros fizeram greve por causa do aumento do diesel e tiveram suas reivindicações acatadas pelo governo federal. Os Estados também contribuíram para a retomada do diálogo ao se comprometerem a não aumentar as alíquotas do ICMS.

Em Goiás, a pauta é elaborada após consulta aos preços vendidos por cerca de 1.600 postos com base na Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e). A queda no preço ao consumidor é repassada diretamente pela Secretaria da Fazenda à pauta a cada 15 dias e anunciada, com antecedência, em ato Cotepe/Confaz com dados dos preços de todos os Estados.

A safra canavieira que ocorre em Goiás acaba reduzindo o preço do etanol e pressionando o valor da gasolina pois se a diferença de preço for alta entre os dois produtos, o consumidor acaba optando pelo etanol.