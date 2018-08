Zé Eliton comanda em Goianésia largada da campanha da Coligação Goiás Avança Mais

Acompanhado de sua candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira, do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da senadora Lúcia (PSB), que concorrem ao Senado, e lideranças dos partidos aliados, governador apresenta coligação e propostas de reeleição

Candidato à reeleição, o governador Zé Eliton (PSDB) comanda nesta quinta-feira (16/8), em Goianésia, a reunião de largada da campanha da Coligação Goiás Avança Mais, integrada por 11 partidos (PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, PV, Solidariedade, Avante, Rede e Patriota). A reunião será realizada às 19h horas, no cruzamento das Ruas 11 e 34, no Bairro Nova Aurora, e acompanham Zé Eliton sua candidata a vice-governadora, a ex-secretária de Educação Raquel Teixeira (PSDB), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e a senadora Lúcia Vânia (PSB), candidatos ao Senado e lideranças dos partidos da aliança. Participam ainda o primeiro suplente de Marconi, o ex-deputado federal Vilmar Rocha (PSD), e o primeiro suplente de Lúcia, o presidente da Assembleia José Vitti (PSDB).

Goianésia tradicionalmente é o ponto de partida das campanhas dos partidos aliados ao PSDB em Goiás. No encontro com os eleitores, Zé Eliton vai apresentar suas propostas de campanha para o Estado avançar mais. O Programa de Governo da coligação, detalhado pelo governador na última terça-feira, propõe avanços em todas as áreas, com destaque para Educação, Saúde, Segurança Pública e Social, e reafirma o compromisso de Zé Eliton e de todos os candidatos da aliança com as conquistas alcançadas nas gestões de Zé Eliton e Marconi Perillo.

A base aliada de Zé Eliton fará, nos dias seguintes, uma mobilização sem precedentes para os primeiros dias de campanha eleitoral. A partir de amanhã, os candidatos da coligação se divide em cinco frentes e percorre 203 cidades nos nove dias seguintes (de um total de 246).

As cinco frentes serão lideradas por Zé Eliton (PSDB); pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB); pela senadora Lúcia Vânia (PSB), com o suplente, José Vitti (PSDB); pela candidata a vice, Raquel Teixeira (PSDB); e pela primeira-dama do Estado, Fabrina Muller, e a ex-primeira-dama Valéria Perillo. A campanha será feita todos os dias da semana, inclusive sábados e

domingos. De modo geral, as carreatas começam às 8 horas e terminam ao final do dia.

SERVIÇO

Lançamento da Campanha da Coligação Goiás Avança Mais

Horário: 19h

Onde: Goianésia

Local: Ruas 11 e 34, no Bairro Nova Aurora