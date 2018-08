Balão Gigante da Galinha Pintadinha fará vôo cativo Goiânia neste fim de semana

Ação acontecerá no Passeio das Águas Shopping e marca o sucesso do Parque da Galinha Pintadinha instalado no empreendimento

Quem for até ao Passeio das Águas Shopping nesta sexta, sábado e domingo no período da tarde, poderá se deparar com uma atração especial. Um balão gigante da Galinha Pintadinha, de 300 kg, estará o empreendimento durantes os três dias.

O Balão da Popó, como é conhecido, será posicionado no terreno próximo a entrada do centro de compras. Quem estiver passando pelas Avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte ou andando no estacionamento do Gigante de Goiás poderão visualizar a atração que mede 28 metros de altura. A ação estará sujeita às condições climáticas favoráveis.

O Balão da Galinha Pintadinha já passou por vários cantos do Brasil. Além disso, o inflável oficial da Popó, já é famoso fora do país onde participou de festivais de balonismo, como: o 6º Taiwan International Balloon Festival, na China, o 1º Festival de Teotihuacan, no México, e o 46º Albuquerque Internacional Balloon Fiesta, realizado nos Estados Unidos.

A ação, do fim de semana, marca o sucesso do Parque da Galinha Pintadinha instalado no Passeio das Águas Shopping desde o inicio do mês. O evento, que fica em Goiânia até dia 04 de setembro, possui duas áreas principais de atividades onde os visitantes poderão tirar fotos e interagir com a Galinha e com o Pintinho Amarelinho e participar de várias atrações com muita diversão para toda a família.

Serviço

O quê: Balão da Galinha Pintadinha

Data: 17, 18 e 19 de agosto

Onde: Passeio das Águas Shopping