Caiado lança campanha com carreatas em 39 cidades e grande comício em Goiás

Sete frentes comandadas por aliados sairão de todas as regiões do Estado em carreata até a antiga capital

A coligação “A Mudança é Agora”, composta pelos partidos Democratas, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC, promove neste sábado, 18, o lançamento oficial da campanha de Ronaldo Caiado ao governo de Goiás.

A grande festa será realizada no Mercado Municipal, na Cidade de Goiás, e consolida a caminhada da principal frente de oposição no Estado nas eleições de 2018. Líder isolado em todas as pesquisas de intenção de voto já divulgadas, Caiado comanda o primeiro evento oficial do período eleitoral ao lado dos companheiros de chapa, Lincoln Tejota (PROS), candidato a vice-governador; e os senatoriáveis Wilder Morais (Democratas) e Jorge Kajuru (PRP).

Segundo o candidato da mudança, a escolha da antiga capital de Goiás para o pontapé inicial da campanha foi emblemático: “Neste chão estão nossas raízes, aqui nosso Estado nasceu, nada mais simbólico que começar nossa campanha onde Goiás começou. Vamos juntos fazer nosso Estado renascer, escrever uma nova história.

Para Tejota, o lançamento da campanha vai condecorar o trabalho iniciado no ano passado de levar a mensagem de mudança aos quatro cantos do Estado. “Nosso futuro governador será recebido por goianos e goianas de todas as regiões em uma festa bonita que marcará o início da nova etapa de nossa caminhada”, acrescentou.

Para chegar ao evento, a coligação “A Mudança é Agora” realizará uma série de carreatas que sairão de todas as regiões do Estado logo pela manhã do sábado, 18. Quatro frentes partem das cidades de São Miguel do Araguaia, São Luiz dos Montes Belos, Crixás e Taquaral de Goiás; outros grupos partirão de Goiânia, Britânia e Sanclerlândia, para se encontrarem às 16 horas na Cidade de Goiás. Ao todo, todas as frentes passarão por 39 municípios.

São esperados também no evento os mais de 400 candidatos a deputado estadual e federal da coligação, que conta com os já mandatários Dr. Antônio (Democratas), Iso Moreira (Democratas), Álvaro Guimarães (Democratas), Cláudio Meirelles (PTC), Karlos Cabral (PDT), José Nelto (Podemos), Lívio Luciano (Podemos), Major Araújo (PRP) e Sérgio Bravo (PROS); bem como Delegado Waldir (PSL) e Flávia Morais (PDT).

Prefeitos parceiros também marcarão presença, como os líderes do MDB Adib Elias (Catalão), Renato de Castro (Goianésia); Ernesto Roller (Formosa); Paulo do Vale (Rio Verde) e Fausto Mariano (Turvânia); bem como vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todo o Estado.