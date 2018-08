Carreata pela reeleição de Eliton é recebida com entusiasmo no Nordeste de Goiás

Começou nesta sexta-feira (17/8) a maratona de carreatas que vai mobilizar Goiás para a reeleição do governador José Eliton (PSDB). Liderando uma das frentes de trabalho, a candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira, visitou Cabeceiras, Vila Boa e Flores de Goiás. Esse primeiro contato com o povo goiano, segundo a tucana, foi animador e a deixou ainda mais confiante da vitória nas urnas. Dezenas e dezenas de carros acompanharam a carreata da coligação Goiás Avança Mais em cada município.

“A gente sabe que a população está meio desanimada com a política. Mas ficar desanimado não é a solução. Goiás é a nossa casa, e da nossa casa a gente cuida. Vamos trabalhar, vamos construir, prosperar. José Eliton constrói, trabalha, avança e é esse o espírito que estamos propondo. Queremos que Goiás cresça e que as pessoas sejam felizes”, discursou a tucana, acompanhada do prefeito Tuta (PDT); da primeira-dama Ritinha; da irmã de Eliton, Raquel Figueiredo; e de outras lideranças políticas da região.

Tuta participou de todo o percurso da carreata e aproveitou para agradecer os benefícios que o atual governo levou para o município. “O Goiás na Frente é um programa que vem atendendo a demanda do povo goiano, e veio para melhorar a infraestrutura de Cabeceiras. Com certeza, Raquel, sairemos vitoriosos dessa eleição. Leve ao governador o nosso abraço, nosso carinho e nossa gratidão. Viva 45, viva José Eliton!”, disse. Cabeceiras recebeu do programa R$ 2 milhões para investimento em pavimentação asfáltica.

De Cabeceiras, a comitiva seguiu para Vila Boa e foi recepcionada em clima de festa e muitos fogos. “Agradeço o apoio do prefeito Felipe Santana, dos vereadores, de todas as lideranças políticas presentes e, especialmente, agradeço a manifestação de afeto do povo!”, saudou a ex-secretária de Educação. Já Felipe Santana reforçou seu apoio. “Juntos somos mais fortes e vamos reeleger o governador José Eliton! Viva Goiás”, disse.

Na última parte da carreata, um imprevisto. Um acidente ocorrido na estrada deixou a comitiva no engarrafamento, atrasando a chegada à Flores de Goiás. Mas isso não foi motivo de tirar o brilho da ação tucana, que percorreu as ruas da cidade com a presença do prefeito Jardiel (PR). Ao encerrar a agenda desta sexta-feira, a candidata resumiu o ato como o “primeiro passo rumo à vitória”.

Neste fim de semana, Raquel Teixeira passará por 22 municípios. No sábado (18), a lidera carreata a partir das 8h, partindo de São Domingos e passando por Divinópolis, Campos Belos, Monte Alegre, Teresina, Cavalcante, Colinas do Sul, São João D’Aliança e, por fim, Alto Paraíso, onde terá uma reunião com militantes às 19h30. No domingo (19) mais 10 municípios: Sítio D’Abadia, Damianópolis, Mambaí, Buritinópolis, Simolândia, Alvorada, Iaciara, Nova Roma, Guarani e Posse.