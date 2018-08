Coligação Novas Ideias, Novo Goiás recebe adesão de lideranças de outros partidos

A coligação Novas Ideias, Novo Goiás (MDB, PP, PRB e PHS), encabeçada pelo candidato a governador Daniel Vilela (MDB), recebeu nesta quinta-feira (16) o apoio de lideranças de mais de dez municípios, ligadas a cinco partidos que não estão na coligação, incluindo prefeito, vice e ex-prefeitos, vereadores e candidatos a deputado. Um dos que declarou apoio foi o prefeito Chiquinho (PSB), de Inaciolândia, além das vice-prefeitas Azaíde Borges (Podemos), de São Miguel do Araguaia, e Brena Santos (PPS), de Campos Belos.

Participaram também do ato os vereadores de Goiânia Carlim Café (PPS) e Romário Policarpo (PTC), e o ex-prefeito de Pirenópolis Nivaldo Melo. “É com muita satisfação que me junto a essa grupo de pessoas realizadoras, jovens que têm muito a oferecer para Goiás. Vamos entrar pra valer na campanha”, afirmou o prefeito Chiquinho. Vereadora pelo PRP em Rio Verde, Lúcia Batista mandou um recado para Daniel: “O nosso prefeito pode não estar com você, mas a população de Rio Verde e a maioria da Câmara Municipal estão.”

“Precisamos de um governador corajoso, que tenha condições de fazer as mudanças que Goiás necessita”, afirmou o ex-vereador Fábio Caixeta (PMN). Na ocasião, 20 dos 25 vereadores de Aparecida manifestaram também seu apoio a Daniel. Ex-vice-governador do Estado, Ademir Menezes afirmou que a renovação que Daniel representa é o que o Estado precisa para dar um novo salto de modernidade. “Daniel é jovem, mas já conta com uma trajetória de sucesso e está afiadíssimo para fazer a administração que Goiás precisa.”

O candidato a governador disse que as manifestações de apoio estão apenas começando e que logo haverá mais anúncios. Daniel lembrou que durante a pré-campanha, sua candidatura foi o tempo todo atacada pelos adversários, receosos de enfrentá-lo nas urnas.

“A grande maioria dos que aqui estão sabem dos desafios e obstáculos que superamos para chegarmos neste momento de colocar nossa campanha na rua. Todos demais candidatos ao governo do Estado eram claros e taxativos do desejo deles de que nossa candidatura não se consolidasse. Eles, igual a nós, têm feito pesquisa em todos Estado e têm percebido o potencial de crescimento do nosso projeto”, afirmou.

Candidato ao Senado, Vanderlan Cardoso (PP) disse que mesmo atacado por todos os lados, Daniel em momento algum titubeou sobre a candidatura e que agora colhe os frutos, com seu nome crescendo a cada dia. “Se nós, do PP, percebêssemos qualquer dúvida do Daniel quanto à própria candidatura, não teríamos buscado esta aliança. Mas ele sempre foi muito firme e trabalhou incansavelmente até formar essa chapa que vai lhe garantir a vitória”, afirmou o ex-prefeito de Senador Canedo.

Candidato a vice, o deputado federal Heuler Cruvinel disse que o PP poderia ter optado pela comodidade de permanecer na base governista, mas que é o projeto de Daniel que representa o que os goianos anseiam para o futuro do Estado. “Daniel tem a capacidade de ajudar as pessoas que mais precisam e fazer um governo mais humano. Isto nos motiva a caminhar juntos e levar essa mensagem de esperança em todos os municípios”, afirmou Heuler.