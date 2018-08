Daniel: “Governo tem que servir à população, e não aos governantes”

O candidato a governador de Goiás pela Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, Daniel Vilela (MDB), criticou nesta sexta-feira (17) o distanciamento do governo do Estado com relação aos municípios e afirmou que isto é fruto dos 20 anos ininterruptos no poder. “Nós temos uma outra visão de governo, voltada para atender aos cidadãos, e não para servir aos próprios governantes”, afirmou durante discurso em Portelândia, Sudoeste do Estado.

Ao lado do candidato a vice-governador, Heuler Cruvinel (PP), dos candidatos ao Senado, Agenor Mariano (MDB) e Vanderlan Cardoso (PP), e dos candidatos a deputado federal Wdineia Oliveira e Edwal Tchequinho, e da candidata a deputada estadual Rosângela Rezende, todos do MDB, Daniel participou de carreatas e comícios em Portelândia e depois em Mineiros. Participaram também vereadores de Santa Rita e Doverlândia.

Manoel Pereira, prefeito Portelândia (MDB), reclamou das promessas não cumpridas do governo do Estado. “Sei como é difícil não poder contar com o suporte do governo. Só tem promessa. Criaram o Goiás na Frente e o programa deu pra trás”, afirmou o prefeito. “Prometeram R$ 1 milhão para tapa-buraco, reforma de ginásio, reforma da rodoviária, e nada recebemos até agora. Deve ser porque me chamaram para ir para o partido deles e eu não quis”, relatou Manoel.

O prefeito disse que as obras que existem no município hoje são fruto de emendas parlamentares de Daniel e Heuler Cruvinel e que sem ajuda deles e de outros município, Portelândia estaria em situação caótica. “Daniel vem pra mudar isto. É de outra escola política, nunca esteve com o governo e não menospreza a inteligência dos goianos”, concluiu.

Em resposta à reclamação do prefeito Manoel, o candidato a governador se comprometeu a retomar os investimentos no município. “Sei da dificuldade que o senhor tem enfrentado por administrar um município esquecido pelo governo estadual. Eles vêm aqui, fazem promessas, soltam foguete, e depois vão embora. Mas chegou a hora de acabar com esse teatro.”

Daniel lembrou que vem lutando, em Brasília, pela duplicação da BR-364, que liga o Sudoeste goiano ao Mato Grosso e é uma das mais importantes rodovias para os mineirenses. “Estivemos recentemente acompanhando o prefeito Agenor e grande comitiva daqui em reuniões em Brasília buscando destravar a duplicação da BR. É uma bandeira da região e, automaticamente, uma bandeira nossa. Acredito que, como governador, poderemos aumentar o poder de persuasão para enfim conseguir esta obra.”

Heuler Cruvinel, que tem como base a região, lamentou a situação de penúria que a maioria dos municípios enfrenta. “Acredito numa política de resultados, que faz com que os benefícios cheguem nos municípios”, afirmou Heuler. “Outros candidatos já tiveram oportunidade para mostrar serviço por décadas e não fizeram nada.”

Vanderlan Cardoso e Agenor Mariano destacaram o perfil de renovação da chapa encabeçada por Daniel e disseram que o que tem acontecido com Portelândia está longe de ser exceção no restante do Estado.