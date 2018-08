Daniel Vilela tem agenda no Sudoeste e Sul goiano

A Coligação Novas Ideais, Novo Goiás (MDB, PP, PRB e PHS), percorre neste final de semana sete municípios do Sudoeste e Sul goiano realizando carreatas e comícios. O candidato a governador Daniel Vilela, seu vice, Heuler Cruvinel, e os candidatos ao Senado Vanderlan Cardoso e Agenor Mariano, começam a agenda na tarde desta sexta-feira, em Portelândia, onde realizam carreata. A coligação abriu o período de campanha na quinta-feira, com um evento de anúncio de apoio de lideranças políticas de outros partidos que não estão na chapa, e fechou o dia com uma caminhada na Região Noroeste de Goiânia (leia mais abaixo).

De Portelândia, a comitiva segue para Mineiros, onde realiza mais uma carreata e depois um comício para o lançamento da candidatura de Rosângela Rezende (MDB), que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. O Sudoeste goiano é uma região emblemática para a chapa, pois além da importância estratégica para a economia de Goiás, com a agroindústria, é também terra de Daniel Vilela e Heuler Cruvinel, que nasceram em Jataí e Rio Verde, respectivamente.

No sábado, a comitiva segue para o Sul goiano, começando o dia em Itumbiara, onde realizam mais uma carreata e participam do lançamento da candidatura de Dante do Vôlei, campeão olímpico que busca agora uma vaga na Câmara dos Deputados. Dante é uma das apostas de renovação do MDB promovida nos últimos anos e tem como plataforma o incentivo à prática esportiva e a inclusão social. À tarde a coligação passa em carreata por Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Gouvelândia e Quirinópolis, onde realiza à noite um comício.

Caminhada

A Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, abriu a agenda de campanha de rua no final da tarde de quinta-feira, com uma caminhada na Região Noroeste de Goiânia, tradicional reduto emedebista. Ao lado do candidato a vice-governador, Heuler Cruvinel, dos prefeitos Iris Rezende e Gustavo Mendanha, dos candidatos a deputado federal do MDB Iris Araújo, Dante do Volêi e Tchequinho, além de deputados estaduais e populares, o grupo percorreu a Avenida Central, no Jardim Nova Esperança.

Saudados por populares, Daniel passou rapidamente por alguns estabelecimentos comerciais para cumprimentar as pessoas. Era nítida a curiosidade despertada pela movimentação, já que ainda não havia ocorrido eventos de rua. Ao final da caminhada, Daniel pegou o microfone do carro de som para agradecer as centenas de pessoas que participaram da caminhada e lembrou da necessidade dos apoiadores levarem para a população os projetos da coligação.

“Temos que trabalhar muito e espalhar por todo Estado nossa mensagem de renovação, para as pessoas entenderem o que propomos para construir um futuro melhor para Goiás”, afirmou Daniel. Em entrevista para os veículos de imprensa que acompanhavam o evento, o prefeito Iris Rezende disse que vai organizar vários eventos como esse para garantir uma vitória expressiva do partido na capital. “O MDB tem uma história de muito comprometimento com Goiânia e Goiás, de dar melhores condições de vida para as pessoas, e vamos mostrar isto”, disse.

À noite Daniel e o candidato ao Senado Vanderlan Cardoso ainda participaram de um talk show com jovens para discutir o futuro de Goiás. Organizado pela candidata a deputada federal Dária Cristina e pelo candidato a deputado estadual Pastor Gil, ambos do PHS, os participantes responderam perguntas sobre diversos aspectos a respeito de política e gestão pública.

Agenda

Sexta (17.08)

15h00 – Carreata em Portelândia

17h00 – Carreata e comício em Mineiros

Sábado (18.08)

10h00 – Lançamento da candidatura de Dante do Vôlei, em Itumbiara (Local: Clube de Furnas)

13h30 – Carreata em Cachoeira Dourada

15h30 – Carreata em Inaciolândia

17h00 – Carreata em Gouvelândia

19h00 – Carreata e comício em Quirinópolis

Domingo (18.08)

– Gravação para os programas de rádio e TV