Duo Martins-Botelho participa de celebração a Cora Coralina na Aflag

Evento está marcado para terça-feira (21/8) na Academia Feminina de Letras e tem entrada franca

A pianista Martha Martins e o trombonista Marcos Botelho se apresentam nesta terça-feira (21/8), às 9 horas, na Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (Aflag). O Duo Martins-Botelho é a atração musical do evento que comemora os “129 anos de Cora Coralina”. A entrada é franca.

O recital faz parte do projeto “Antigas Músicas Goianas”. A iniciativa busca resgatar e divulgar o repertório composto entre a segunda metade do Século 19 e a primeira metade do Século 20 nas cidades históricas de Goiás, Pirenópolis, Corumbá e Jaraguá e nos primeiros anos da nova capital, Goiânia.

“Estas músicas estão quase completamente esquecidas, queremos torná-las mais acessíveis por meio de apresentações públicas”, afirma Marcos Botelho. O projeto “Antigas Músicas Goianas” já tem outras apresentações marcadas para Morrinhos (31/8), Jaraguá (15/9) e Corumbá de Goiás (22/9).

A iniciativa foi contemplada pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás 2016 e tem apoio institucional da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e do Governo de Goiás. A Universidade Federal de Goiás (UFG) e seus departamentos correlacionados – EMAC, PROEC e Centro Cultural UFG – entram como parceiros.



Dupla

O Duo Martins-Botelho foi criado em 2014 pelos professores Martha Martins e Marcos Botelho, ambos ligados à Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da Universidade Federal de Goiás. O objetivo da dupla é pesquisar e divulgar a música brasileira, sobretudo composições originais para a formação Piano-Trombone.

Natural de Goiânia, Martha Martins se graduou em Música (Piano) na UFG, onde foi aluna de Custódia Annunziata de Oliveira. É mestre em Musicologia pelo Conservatório Brasileiro de Música (RJ) e doutoranda em Musicologia na Universidade de Salamanca (Espanha). Além de professora e pesquisadora, desenvolve trabalhos como tecladista, arranjadora e produtora musical.

Marcos Botelho nasceu no Rio de Janeiro. Possui graduação e mestrado em Música (Trombone) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorado em Educação Musical pela Federal da Bahia (UFBA). É professor-pesquisador de Trombone e Música de Câmara na UFG. Coordena eventos musicais no Estado, como a Mostra de Música Erudita e o Festival de Trombones.

Celebração

A apresentação do Duo Martins-Botelho é apenas uma das atividades da comemoração aos 129 anos de nascimento de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, na terça-feira (21/8). A programação segue com uma palestra da escritora Maria do Rosário Cassimiro, que sucedeu Cora Coralina na Academia Goiana de Letras (AGL) em 1985, ocupando a cadeira nº 38. A última atividade prevista é o lançamento do livro “Código D.J.A.”, de Djanira Ferreira Nunes.

[SERVIÇO]

Duo Martins-Botelho celebra Cora Coralina

Data: 21 de agosto de 2018 (terça-feira)

Horário: 9 horas

Local: Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (Rua 132-C, nº 114, Setor Sul, Goiânia – GO)

Entrada franca