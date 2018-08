Em gesto de respeito, Caiado visita TRE junto com candidatos da chapa majoritária

O candidato ao governo pela coligação “A Mudança é Agora”, Ronaldo Caiado (Democratas), visitou na tarde desta quinta-feira (16/08) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Carlos Hipólito Escher, e reforçou o compromisso de cumprir com rigor a legislação eleitoral. O senador estava na companhia dos candidatos ao Senado Jorge Kajuru (PRP) e Wilder Morais (Democratas) e do candidato a vice-governador Lincoln Tejota (PROS).

“Esta visita é um gesto de respeito ao poder que vai ordenar, controlar e fiscalizar o processo eleitoral. Como senador da República, atuei para a aprovação das leis hoje em vigor e, como tal, vim reforçar o nosso compromisso em cumpri-las com rigor. Recebemos também toda uma avaliação detalhada de vários pontos da legislação em relação aos comícios, eventos e à contabilidade. Estamos vendo um TRE muito bem articulado com toda uma assessoria qualificada para nos orientar no decorrer do processo eleitoral”, elogiou.

O senador também aproveitou o dia para realização de diversas audiências em seu QG, localizado no Setor Sul. A primeira foi com procuradores do Estado, quando discutiram temas como a venda de créditos do Estado, a intenção do governo de se apoderar de fundos judiciais para cobrir parte do rombo na Previdência, a dívida do governo estadual com as Organizações Sociais e o projeto do senador de implantar o compliance público em Goiás.

No encontro, Ronaldo Caiado aproveitou para deixar claro o respeito que tem pelo trabalho que os procuradores do Estado desempenham. “Tenho total sensibilidade e sei a relevância dos procuradores para o nosso Estado. O governante é parte de uma equipe que tem de ter compromisso com a mudança e a transparência”, afirmou, relatando como pretende atuar com os procuradores, se eleito governador.

Presidente da Associação dos Procuradores, Tomaz Aquino, afirmou que saiu da reunião com ótimas impressões sobre o senador e sobre seu compromisso que tem com a carreira. “Nos colocamos também à disposição para ajudá-lo no que for preciso em um possível governo”, afirmou.

O dia também foi dedicado a encontros com lideranças políticas do Estado. O ex-prefeito José Oliveira Fernandes (MDB), que teve quatro mandatos em Vicentinópolis, esteve no QG acompanhado de quatro vereadores e lembrou de sua ligação de muitos anos com o senador. “Estamos aqui em um gesto de reciprocidade por tudo o que o senador já fez por Goiás e pelo setor produtivo de nosso País”, contou.

O ex-prefeito de Formoso, Cláudio Luiz Dias da Silva (MDB) também teve encontro com o senador para declarar seu apoio. “Ronaldo Caiado vai trazer as mudanças que precisamos. Goiás precisa de alguém com vitalidade. Chegou a hora da mudança”, afirmou.