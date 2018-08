Grupo Heróis de Botequim faz roda de samba no Lowbrow

Público poderá ouvir clássicos de Vinícius de Moraes, Cartola, João Bosco, e outros grandes nomes do samba

Neste domingo (19), o Lowbrow Lab Arte & Boteco receberá o melhor do samba de raiz, samba de roda e samba enredo, com os Heróis de Botequim. Pelo evento “Borogodó”, o grupo apresentará canções de nomes como Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Ataulfo Alves, João Bosco, Vinícius de Moraes, Geraldo Pereira, Cartola, Paulinho da Viola, Noel Rosa e também seu trabalho autoral.

Os Heróis de Botequim são um grupo que, embora recente, já dividiu palco com grandes nomes da música, como Alcione, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Nenhum de Nós, Demônios da Garoa e O Teatro Mágico. Em 2012, foram convidados para se apresentar na Embaixada do Brasil em Londres, durante as Olimpíadas. Em 2013, o grupo gravou seu primeiro álbum, “Episódio I”, que é vendido internacionalmente, e desde então tem feito shows em diversas cidades do Brasil.

O público poderá conferir também a exposição “A História Não Contada”, do artista Wes Gama, em cartaz no Lowbrow. As mais de trinta obras vão desde rascunhos em papel à pintura em tela com tinta acrílica, aquarela, nanquim, serigrafia e spray. A criação de Wes Gama apresenta contrastes de cores vibrantes e exploração do ambiente caipira cotidiano. A casa abrirá as portas às 18 horas, com entrada de R$ 15.

SERVIÇO

‘Borogodó’ com Heróis de Botequim

Data: 19/08 (domingo)Horário de abertura da casa: 18h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684 – Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Entrada: R$ 15