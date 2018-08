José Eliton diz que Governo do Estado ajuda Anápolis a consolidar projeto que cria polo industrial de alta tecnologia na cidade

Foi firmado protocolo de intenções para implantação de um Centro de Aquisições do Ministério da Defesa em Goiás e assinado memorando de entendimento entre o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e a Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Ao lado de representantes das categorias política e empresarial e membros do Exército Brasileiro, o governador José Eliton participou, na manhã desta quinta-feira, no Centro de Convenções de Anápolis, do ato solene que marcou a abertura do 1º Seminário da Indústria da Defesa e Segurança de Goiás. Na mesma solenidade, foi firmado protocolo de intenções para implantação de um Centro de Aquisições do Ministério da Defesa em Goiás e assinado memorando de entendimento entre o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e a Universidade Estadual de Goiás (UEG), objetivando fomentar ações de cooperação institucional técnica e acadêmica.

Este mecanismo de cooperação também é a base para um acordo que será assinado entre o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e a UEG, nos próximos dias, visando implantar na universidade, um curso de pós-graduação lato sensu em engenharia e gestão de tecnologia.

“Estamos consolidando projeto que visa dar à cidade de Anápolis a logística para criar um polo industrial de alta tecnologia e de indústrias correlatas nos ramos da inovação e indústria bélica”, discursou o governador ao manifestar seu desejo de que essa indústria “tenha uma vertente que diga respeito à produção de conhecimento e saber”.

O governador defendeu a necessidade de todos os estados dominarem ferramentas tecnológicas que propiciem avanços. “É dentro deste espírito que estamos firmando entendimento entre a UEG e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica objetivando ampliar a formação de mão-de-obra apta para atender à demanda dessa indústria de altíssima tecnologia”, comentou.

No entendimento de José Eliton, o maior desafio que se apresenta hoje é a construção do conhecimento e do saber; é o desenvolvimento de processos de inovação; o estabelecimento de uma agenda para a nação. “O Brasil precisa investir mais em ciência, tecnologia e inovação”, alertou, ao lembrar que o Governo de Goiás tem agido neste sentido. “Aqui em Goiás nós temos uma parceria muito forte com a Fieg, com o Sistema ‘S’ e com as entidades do setor privado na construção de um ambiente que possa garantir esta agenda”, afirmou.

“Foi assim – segundo o governador – que se criou o Inova Goiás, através do qual desenvolvemos uma política fiscal para possibilitar a atração de novos investimentos neste setor, com linhas de financiamento definidas e com desoneração tributária”.

José Eliton aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho de ex-governadores em favor da consolidação de Anápolis como eixo de desenvolvimento da região central do Brasil. “Se Anápolis ganhou com Irapuã Costa Júnior, criador do Daia, com Marconi Perillo, que reestruturou a agenda de desenvolvimento, propiciando um salto extraordinário na economia local, na geração de emprego e renda, na modernização do parque industrial, hoje temos a oportunidade de propiciar um novo horizonte para a cidade”, considerou ao desfilar um leque de ações do governo desenvolvido no município nos últimos meses.

Dentre muitos, mencionou o Centro de Convenções, a ampliação do Daia II, as obras do Anel Viário, a transposição dos córregos Capivari para o Piancó, garantindo abastecimento público de água para a população, as inaugurações do Case e da Unidade Prisional e a ampliação do Hospital Regional (Huana).

O Seminário da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás, que ocorre durante todo o dia de hoje, tem como objetivo apresentar às autoridades do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, das forças de Segurança estaduais, empresários e comunidade científica o expressivo diferencial competitivo do setor. Estão sendo apresentadas as vantagens estratégicas que o Estado de Goiás, particularmente o município de Anápolis, pode proporcionar para a Indústria de Defesa e Segurança e para a Cadeia de Suprimentos das Forças Armadas e das forças de Segurança de todo o País.