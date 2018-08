Kátia diz que recorde no número do desemprego é reflexo da Reforma Trabalhista

Números divulgados no dia 17 de agosto pelo IBGE apontam que 27,6 milhões de brasileiros estão desempregados, sendo que destes, 3 milhões 162 mil estão há pelo menos dois anos procurando emprego. Para a candidata ao governo de Goiás pelo PT, Kátia Maria, esta taxa recorde de desemprego no país só será alterada com mudanças significativas na gestão da economia do país.

Ela ainda lembra que ao retirarem a presidenta Dilma Roussef do cargo, os defensores do golpe disseram que esta situação iria melhorar e que o Brasil iria retomar a economia e gerar emprego e renda. “O que vemos é exatamente o contrário. A Reforma Trabalhista defendida por eles aumentou a precarização do trabalho e deixou milhões desempregados e outros 70 milhões fora do mercado formal, sem carteira assinada e vivendo de bicos”, criticou hoje Kátia Maria.

Para a petista essa realidade precisa mudar e é importante que a população saiba qual a mudança que deseja para Goiás e para o Brasil. “Esta taxa de desemprego é de responsabilidade de quem fez a reforma trabalhista, de quem deu o golpe no Brasil, e ela tem nome e sobrenome. Aqui em Goiás nós podemos afirmar que tanto Ronaldo Caiado, quanto o Daniel Vilela, foram defensores da Reforma Trabalhista. O PSDB do José Eliton não só defendeu lá no Congresso, como continua defendendo a Reforma Trabalhista”, alertou Kátia Maria. Para ela esta mudança e a geração de emprego e renda não irão acontecer com os amigos e aliados do presidente Michel Temer.

A situação é tão crítica que, de acordo com a pesquisa do IBGE, no segundo semestre deste ano 4 milhões e 833 mil pessoas encontram-se desalentadas, ou seja, desistiram de procurar emprego por que acreditam que não vão encontrar. Em dezembro de 2017 a taxa de desemprego estava 11,8% e o segundo trimestre de 2018 fechou 12,4%, ou seja, quase 13 milhões de trabalhadores desocupados e enfrentando sérias dificuldades, o que interfere na qualidade de vida das pessoas.

“Nós vamos virar esse jogo movimentando a economia de novo por meio da geração de trabalho e renda de forma sustentável, fazendo com que cada município possa se desenvolver de novo”, diz. A proposta da candidata Kátia Maria é movimentar o comércio, a indústria e o setor de serviços, com foco no pequeno e médio empresário, comerciante, agricultor, que são os maiores empregadores. “Viabilizando a retomada da atividade econômica desses setores conseguiremos gerar trabalho e renda e fazer com que a nossa economia possa emancipar o nosso povo do ponto de vista econômico e social”, propõe.