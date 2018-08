Lúcia Vânia dá início à campanha com grande comício em Goianésia

Lúcia Vânia (PSB) participa hoje à noite, em Goianésia, do primeiro grande comício da coligação Goiás Avança Mais, que marca a largada da campanha eleitoral. Além da senadora, participam da atividade o governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, Raquel Teixeira (PSDB), candidata vice-governadora, e Marconi Perillo, que disputa uma vaga ao Senado. Lúcia Vânia é candidata à reeleição.

A senadora tem uma ligação forte com Goianésia e com as cidades do Centro Goiano, que conhece muito bem. Em Brasília, ela destinou só para a região cerca de 28 milhões em emendas parlamentares, e a grande maioria já foi transformada em benefícios para a população.

A definição desses recursos passa obrigatoriamente por audiências com os administradores da cidade, vereadores e população, nas quais são indicadas as demandas prioritárias do município. Esse contato direto garante à Lúcia Vânia a certeza da melhor aplicação dos recursos públicos.

Os moradores de Goianésia também foram beneficiados pelas emendas da senadora, que foram destinadas para as áreas de saúde, construção de drenagem pluvial, de centro de idosos e construção do parque Ecológico Buriti. Ao todo, a senadora destinou mais de R$1,3 milhões em emendas parlamentares.

Goianésia é a primeira cidade de centenas que Lúcia Vânia vai visitar durante a campanha. Já no fim de semana, ela dá início a uma serie de carreatas que vai passar por 20 cidades goianas.