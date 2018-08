Raquel inicia carreatas da coligação Goiás avança mais

A cidade de Cabeceiras, no Nordeste de Goiás, foi a primeira a receber carreata da coligação Goiás Avança Mais, com dezenas e dezenas de carros puxados na frente pela candidata a vice-governadora na chapa de Zé Eliton (PSDB), Raquel Teixeira. Otimista, ao passar pelo município de 8 mil habitantes, Raquel reafirmou que coligação tem os melhores candidatos. “O melhor programa de governo é o nosso, quem mais conhece Goiás é a nossa equipe e vamos inovar cada vez mais”, disse. “Goiás tem que continuar trabalhando. Aqui estamos plantando a semente e com certeza seremos vitoriosos. Zé Eliton e Raquel Teixeira, Cabeceiras está com vocês rumo à vitória”, disse o prefeito Tuta (PDT).

O governador Zé Eliton vai liderar carreata hoje a partir das 17h30 em Hidrolândia, com concentração em frente à prefeitura. Às 19 horas, em Anápolis, participará do lançamento oficial da candidatura a deputado estadual Carlos Antônio. Depois, as 20h30, da candidata à deputado federal Francisco Júnior (PSD).

O ex-governador e candidato ao Senado, Marconi Perillo, comandará as 16 horas reunião em Campestre (Salão Paroquial), às 18 horas outra reunia em Caldazinha e, às 19h30, em Senador Canedo. Já a senadora Lúcia Vânia lidera carreatas hoje em Gameleira e Mucambinho, que está no seu início neste momento, e às 17 horas será em Abadiânia. Ainda hoje têm as carreatas lideradas pelas primeiras-damas Fabrina Muller e Valeria Perillo: Goianápolis (a partir das 16h30) e Terezópolis (17h30).