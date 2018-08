“Temos o melhor time e as melhores propostas para Goiás avançar mais”, diz Zé Eliton em Goianésia

Na abertura da campanha da Coligação Goiás Avança Mais, governador, candidato à reeleição, afirma que vai assegurar conquistas e que com “unidade, diálogo e parceria” vai trabalhar para ampliar os avanços sociais e econômicos

O governador Zé Eliton (PSDB), candidato à reeleição, comandou nesta quinta-feira em Goianésia a largada da campanha da Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, PV, Solidariedade, Avante, Rede e Patriota) fazendo o compromisso com os avanços sociais e econômicos do Estado nos últimos anos com foco em novas ações em programas para ampliar os avanços. “Temos o melhor time e as melhores propostas para Goiás avançar mais. Nossos olhos estão e estarão voltados para as pessoas: mais empregos, mais casas, mais educação, mais saúde, mais segurança; nosso objetivo é trabalhar para que os goianos sejam mais felizes”, afirmou.

Mesmo sob a leve chuva que caiu em Goianésia na noite desta quinta-feira, milhares de pessoas comparaceram ao local da grande reunião, no bairro Nova Aurora, para participar do ato de campanha. “Faremos uma campanha alegre e propositiva para Goiás avançar mais”, disse José Eliton, que estava acompanhado da candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira (PSDB), do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da senadora Lúcia Vânia (PSB), candidatos ao Senado, e de seus respectivos primeiros suplentes, o ex-deputado federal Vilmar Rocha (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), respectivamente, além de candidatos a deputado federal e deputado estadual da coligação.

“Vamos garantir as conquistas e construir os avanços para que Goiás esteja sempre no caminho do crescimento econômico e social, com foco absoluto no ser humano”, disse. “Estamos trabalhando em parceria, pelo bem comum. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao Senado com Lúcia Vânia (PSB), trabalhou em conjunto, de mãos dadas, e nós construímos e implantamos o Goiás na Frente. Porque liderar não é mandar, é dialogar, é convergir pelo bem de todos”, disse o José Eliton.

“Goianésia é uma cidade extremamente representativa e referência no processo de desenvolvimento. Temos a certeza que dar início à campanha aqui em Goianésia nos garante um caminhar adequado no processo eleitoral”, afirmou o governador e candidato à reeleição Zé Eliton.

O grande encontro da Coligação Goiás Avança Mais, integrada por 11 partidos (PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, PV, Solidariedade, Avante, Rede e Patriota), reuniu milhares de pessoas da região do Vale do São Patrício.

Emocionado por dar o primeiro passo de mais uma eleição em Goianésia, Marconi pediu à militância que ouvia atenta ao seu discurso para que faça desta a maior e mais bonita campanha dos 20 anos. Com um diferencial: “além de pedir votos nas ruas, nas reuniões, temos também que combater as fake news nas redes sociais. Porque eles sabem que vão perder e já começaram a apelar para o jogo sujo das mentiras e da baixaria”, disse o ex-governador.

A candidata a vice-governadora Raquel Teixeira (PSDB) afirmou que Zé Eliton expressou, no seu recém-apresentado plano de governador, a sua preocupação com as pessoas. Ela citou como exemplo a proposta de custear cursos de mestrado e doutorado para para professores e de criar o programa Fila Nunca Mais, que tem como objetivo impedir que se formem filas por cirurgias, consultas e exames nos hospitais estaduais. “Entre as chapas mais competitivas, somos a única que valoriza as mulheres e que pensa no ser humano, enquanto os outros perdem tempo com bravatas e discursos vazios”.

A senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB) disse que tem orgulho de fazer parte deste time e que a campanha de rua de Zé Eliton nasce vitoriosa porque representa um legado de conquistas e de avanços reconhecidos por todos os goianos. “A base aliada está mais forte do que nunca porque ao contrário deles [a oposição], nós temos o que mostrar. A gente não precisa baixar o nível para vencermos nas urnas”.

Presidente da Assembleia Legislativa e primeiro suplente de Lúcia Vânia, José Vitti disse que José Eliton tem as propostas mais inovadoras para o Estado e um programa de parceira com os municípios. “José Eliton comandou a construção do maior programa de transferência de recursos para os municípios já criado País, o Goiás na Frente”, disse Vitti.

Este legado do ex-governador Marconi somado às ideias e propostas de Zé Eliton fazem desta a candidatura mais forte desta eleição, na opinião do presidente da Assembleia e suplente de Lúcia Vânia, deputado estadual José Vitti (PSDB). O parlamentar afirma que, em poucos meses de mandato, o governador demonstrou preparo para conduzir o Estado “com segurança” nos próximos quatro anos, sem por em risco as conquistas das gestões de Marconi.

O deputado estadual Helio de Sousa (PSDB), que representa Goianésia na Assembleia, afirma que Zé Eliton é o único candidato que tem propostas sérias e possíveis de se executar. “O que a gente tem visto por aí é um show de propostas mirabolantes e sem correspondência com a realidade financeira do governo. A população está atenta aos políticos que prometem o que não podem cumprir”, disse Hélio.

“José Eliton tem um grande programa de governo, propostas para o futuro de Goiás, um conjunto de medidas para avançarmos mais”, afirmou o coordenador político da Coligação Goiás Avança Mais. “Goianésia fez parte do extraordinário processo de crescimento econômico e social do Estado nós governos de Marconi Perillo e José Eliton”, disse Jalles.

Goianésia tradicionalmente é o ponto de partida das campanhas vitoriosas dos partidos aliados ao PSDB em Goiás. No encontro com os eleitores goianos, Zé Eliton vai apresenta propostas para o Goiás avançar mais. O Programa de Governo da coligação propõe avanços em todas as áreas, com destaque para Educação, Saúde, Segurança Pública e Social.