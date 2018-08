Em carreatas, Lúcia Vânia leva a dez cidades ‘a mensagem da chapa que conhece Goiás’

No segundo dia das carreatas da coligação Goiás Avança Mais a senadora Lúcia Vânia liderou, neste sábado, 18, a frente que começou por Santo Antônio de Goiás, Nova Veneza e Nerópolis, no período da manhã, e passa ainda por outras sete cidades. Ela e demais lideranças levam a mensagem da coligação que, segundo ela, é a chapa com os nomes mais importantes que estão disputando. “É uma chapa que tem trabalho, uma chapa que conhece o estado de Goiás, que promoveu todo o desenvolvimento que o estado atingiu nesses 20 anos”, disse ela, em Santo Antônio de Goiás, após finalizar a maior carreata da história do município.

O ex-secretário Vilmar Rocha e suplente na chapa representa o ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado. Suplente de Lúcia Vânia, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, também participa das carreatas.

Santo Antônio de Goiás

Ao lado do prefeito Frederico Marques de Oliveira, a senadora ressaltou o legado do Tempo Novo e pediu votos também para o governador Zé Eliton e Raquel Teixeira, e para o ex-governador Marconi. “Zé Eliton em pouco tempo que está à frente do governo já mostrou competência, já mostrou a sua compreensão em relação aos desafios do estado de Goiás”, disse a senadora, ao citar ações feitas pelo governador desde que assumiu o governo, em abril deste ano, com destaque para a ampliação dos serviços na área da saúde. “Hoje estamos com 20 mil atendimentos feitos pelo programa Terceiro Turno na Saúde”, exemplificou.

Sempre presente em Santo Antônio de Goiás e com vasto trabalho realizado em favor do município, Lúcia Vânia cumprimentou o prefeito e reafirmou seu compromisso em sempre ajudá-lo a buscar recursos onde quer que eles estejam. A senadora se dirigiu à população lembrando que eles já conhecem sua história e sabem que podem contar com ela no Congresso Nacional “para que Goiás seja cada vez mais desenvolvido e, principalmente, com o olhar voltado para aqueles que mais precisam”.

Ao finalizar a fala, a senadora explicou que, devido à campanha de apenas 45 dias, o trabalho em favor da base aliada fica, a partir deste sábado, a cargo das lideranças da cidade. “Hoje entrego o bastão do Novo Tempo Novo ao prefeito de Santo Antônio de Goiás. Portanto, eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu carinho”, disse a senadora.

O prefeito Frederico agradeceu à senadora pelo trabalho feito pelo município e pelo estado de Goiás. “Santo Antônio de Goiás será eternamente grato por tudo que a senhora fez”, agradeceu.

Ao falar no trio que puxou a grande carreata, o prefeito desejou sucesso ao governador Zé Eliton e garantiu: “Tem aqui um time, um exército para trabalhar e eleger Zé Eliton governador, Raquel Teixeira vice-governadora e eleger também, para retribuir tudo que ele fez pelo nosso estado em 20 anos, o nosso ex-governador Marconi Perillo ao Senado, junto com Lúcia Vânia”.

Nova Veneza

Em Nova Veneza o comboio se surpreendeu com um grande número de pessoas que o aguardava na entrada da cidade para mostrar apoio e agradecimento. Uma delas é

Márcia Quintino Barbosa, que fez questão de fazer foto com a senadora Lúcia Vânia para postar e suas redes sociais.

“Eu tenho uma gratidão primeiramente a Deus pela pessoa que ela é com todo o povo, com as pessoas da cidade, com as mais humildes. Ela tem feito muito pelo nosso estado e por nossa cidade. E, aqui, eu conto, e muito, com o apoio de todos para ajudar nessa candidatura. Meu voto e meu apoio são totalmente para Lúcia Vânia”, disse ela, entusiasmada com a motivação de quem aguardava o início da carreata liderada pela senadora.

No final da carreata, Lúcia Vânia disse que os representantes da coligação Goiás Avança Mais chegavam à cidade imbuídos de um sentimento de gratidão. “Quero dizer ao povo de Nova Veneza que eu tenho muito carinho por essa cidade. Tenho certeza de que será aqui que a chapa majoritária, comandada por Zé Eliton, terá a maior votação proporcional”, disse, sob aplausos.

Lúcia Vânia ressaltou o trabalho de Luiz Stival, prefeito por duas vezes, e de sua esposa, Patrícia Fernandes Amaral, atual prefeita de Nova Veneza. A senadora disse que os moradores do município têm o exemplo de sucesso que é o trabalho feito parte por um homem, parte por uma mulher. “Assim é a nossa chapa”, ressaltou, ao dizer que a coligação Goiás Avança Mais traz um diferencial inédito em sua composição, por ter metade composta por homens e a outra metade, por mulheres.

Ao pedir voto para Zé Eliton, Raquel Teixeira, e para ela e Marconi ao Senado, Lúcia Vânia ressaltou novamente a qualidade da chapa. “A melhor chapa do estado de Goiás. Uma chapa de gente que trabalha. Uma chapa de gente que não fica encima do palanque xingando ninguém. Uma chapa que ninguém consegue vencer porque nós trabalhamos dia e noite”, observou.

Nerópolis

Em Nerópolis, a carreata foi recebida pelo prefeito Gil Tavares, que se juntou às lideranças para passar por diversas ruas da cidade e levar às pessoas a mensagem da coligação Goiás Avança Mais. No final da carreata, a senadora Lúcia Vânia fez discurso com pedidos de apoio e votos para os candidatos da base aliada.

Ela se dirigiu às pessoas para ressaltar seu trabalho feito no Congresso para ajudar as pessoas. Ela citou também o momento político vivido no país e ressaltou que se alegra por saber que sempre honrou os votos recebidos dos goianos. “O troféu que eu posso entregar ao meu eleitor é poder olhar no olho dele e dizer: eu honrei o seu voto durante todo esse tempo”, disse a senador Lúcia Vânia.