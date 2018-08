Francisco Júnior lança candidatura para deputado federal

Candidato à reeleição pela coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, PV, Solidariedade, Avante, Rede e Patriota), o governador Zé Eliton participou, na noite de hoje, do lançamento da candidatura do deputado estadual Francisco Júnior (PSD) a deputado federal, acompanhado por candidatos da coligação. Zé Eliton afirmou que o evento simbolizava o lançamento de uma semente que quer germinar pelo bem de Goiás e do Brasil. “Venho aqui por convicção, pela certeza da importância de eleger políticos que representem o sopro da renovação.

Francisco Júnior destacou que quer ajudar Zé Eliton e os demais candidatos da coligação a ajudar a aprimorar as conquistas que Goiás alcançou e ajudar o País a se desenvolver socialmente é humanamente. “O projeto não é Francisco Júnior, somos todos nós que estamos aqui juntos diante de vocês. É Zé Eliton, Marconi, somos todos nós juntos. Podemos oferecer o melhor para vocês porque temos amor pelo que fazemos. Não vale a pena ser político se não for para melhorar a vida das pessoas”, disse.

“Goiás não pode retroagir, precisa continuar avançando. Zé Eliton tem toda a capacidade de governar, liderar, trabalhar com amor. Acredito nele e peço que todos acreditem porque ele é um homem bom, competente”, completou. Zé Eliton ressaltou que Francisco Júnior representa conceitos e valores que dos quais os brasileiros estão sedentos hoje. “É um homem reto, de palavras simples e francas. Sempre vejo nele o espírito da bondade, da confiança. O Brasil precisa encontrar o rumo da boa política, e Francisco representa esse caminho”, frisou.

Zé Eliton destacou que, mais do que nunca, é preciso ter sinceridade, compromisso e lealdade com os goianos e brasileiros, apresentando propostas condizentes com a realidade, focadas no desenvolvimento social e humano. “Eu garanto a continuidade das conquistas e asseguro mais avanços com sinceridade, segurança, verdade. Não nos faltará verdade em nenhum momento, bem como força para trabalhar”, enfatizou.

Participaram do evento o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, suplente da senadora Lúcia Vânia, candidata à reeleição; Vilmar Rocha, suplente do ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado Federal; candidatos a deputado estadual pela coligação Goiás Avança Mais e populares.