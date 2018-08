IV Encontro Estadual da Juventude estimula jovens a conquistarem seus sonhos e objetivos

Ressaltar o protagonismo juvenil na sociedade e a capacidade de atingir objetivos por meio da ação planejada, focada, aproveitando as oportunidades que são oferecidas e construindo novas perspectivas. Essa foi a tônica da abertura do IV Encontro Estadual da Juventude e dos Gestores Municipais em Goiás, na manhã desta sexta-feira, 17, no Teatro Basileu França, no Setor Universitário. Cerca de 600 jovens, além de representantes de entidades que trabalham com a juventude, participam do evento.

O palestrante principal do evento, Massimo Trombin, que é CEO da Global Peace Foundation, destacou a importância do empoderamento juvenil como fator de transformação social no mundo. “Esse evento é extremamente importante no contexto do empoderamento juvenil. Hoje os jovens precisam ter esperanças, sonhar e ter um ideal, no propósito de fortalecer a visão do mundo melhor, com exemplo extremamente prático”, disse.

No caso dos jovens brasileiros, Trombin reforçou a necessidade de “acreditarem em si mesmos” e em suas capacidades. “Eu acho que o jovem, no Brasil, precisa acreditar em si, que ele tem o futuro na sua mão. O jovem hoje, se preparado, se investe, se tem valores, se é informado, vai ter a possibilidade de criar um mundo melhor, um país melhor. Mas é necessário assumir responsabilidades, ter uma visão ampla e responsável da vida, quanto à sua função na sociedade. A mensagem é muito simples: o jovem deve ser ativo na sociedade. No mundo, os últimos cinco anos foram marcados por mudanças realizadas por jovens”, enfatizou.

Políticas públicas

Em Goiás, o fortalecimento do protagonismo juvenil é objeto das políticas públicas de governo, conforme destaca o Superintendente Estadual da Juventude, Leonardo Felipe. “Temos dois grandes marcos como referência para a Juventude no Estado de Goiás. O primeiro é a bolsa universitária, que dá acesso ao ensino superior. Temos mais de 150 mil estudantes que já se formaram graças a esse programa. E aquela que a é a maior universidade pública do Centro-Oeste e uma das maiores do Brasil, que é a Universidade Estadual de Goiás (UEG), que é pública, gratuita, de qualidade – lema que nós queremos para toda a educação pública nesse país. Temos certeza que os debates hoje aqui realizados vão contribuir, pelos próximos 10 anos, na efetivação do Estatuto da Juventude, que é um marco nas políticas de juventude no Brasil”, acredita.

O reitor da UEG, Haroldo Heimer, enfatizou a fala do superintendente, afirmando que, no Estado, “após a fase do ensino médio”, os estudantes goianos têm um vasto “horizonte aberto de instituições públicas de ensino superior”. “Já fazem uns quatro, cinco anos, que nós, reitores da UFG, do Ifgoiano, do IFG e da UEG, criamos um fórum das instituições públicas do estado de Goiás. Tem até o site, que é o www.estudeconosco.ueg.br, que oferece todas as informações para quem quer completar o ensino médio e entrar numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Somente na UEG, somos mais de 24 mil alunos, dos quais 82% são egressos da escola pública. Portanto, vocês tem o caminho aberto”, enfatizou.

O reitor asseverou no entanto, que, para alcançar o objetivo de ingressar na universidade pública, é preciso acreditar, ter “foco e se esforçar”. “Existem oportunidades! Mas para você chegar lá, você tem que focar no seu sonho. Tem que saber que para você chegar em um outro lugar, no caso, em uma universidade pública, tem que fazer coisas no seu dia a dia para atingir esse objetivo. Igual quem pratica esportes: tem que ter condicionamento. Uma das coisas a se fazer no dia a dia é a leitura, é um dos condicionamentos indispensáveis! Peguem textos para ler… Às vezes é difícil, mas tem que se esforçar”, incentivou. “A UEG oferece por ano quase 6 mil vagas em 158 graduações. Além disso, temos o programa de incubação de empresas, programa de empreendedorismo para quem tem boas ideias e quer implementar. Ano que vem, vamos entregar o diploma de número 100 mil, quando completaremos 20 anos de existência”, complementou dizendo sobre os números vitoriosos que consolidam hoje a UEG como uma das maiores e mais significativas universidades públicas brasileiras.

Acreditar no sonho

Para Pedro Augusto Costa, estudante de 18 anos que participou do Goiás Sem Fronteiras, participar de um intercâmbio e conhecer outro país era um sonho distante, senão impossível, de se realizar. “Meu nome é Pedro Augusto, eu tenho 18 anos, eu sai recentemente do ensino médio. Assim como vocês, eu vim de escola pública. E foi em uma dessas escolas públicas que eu tive primeiro contato com intercâmbio assim efetivo. Era duas alunas, uma do México e outra da Flórida. Elas me contaram como que é fazer o intercâmbio e eu fiquei apaixonado, sabe?”, narrou.

Mas os custos o impediam, sequer, de imaginar. “Aí fui ver, o intercâmbio era 60 mil, 50 mil. Elas me falaram que tinha outro jeito de fazer, que era ficar na casa das pessoas, e era realmente mais barato, mas era um barato que ficava caro pra mim. Eu vim de uma família de cinco irmãos, meu pai veio do sertão da Bahia, minha mãe do interior do Mato Grosso, imagina 5 irmãos?”.

Mas sua mãe, no entanto, tomou uma atitude que o surpreendeu. “Um dia, minha mãe chegou do nada e falou ‘eu inscrevi você no Goiás Sem Fronteiras’. Eu perguntei ‘o que é isso?’. Ela: ‘é o intercâmbio do Estado’. E eu fiquei perguntando ‘isso é verdade? Intercâmbio de graça? Eu não acreditei, mas fiz a prova. Tinha uns cinco vestibulares, estava cansadão…”.

Segundo ele, a ficha só caiu quando estava no aeroporto, embarcando para New Jersey. “Através do Goiás Sem Frontes, eu tive um sonho realizado aos 17 anos. Eu fui o primeiro da minha família a sair do país. Todo mundo ficou muito orgulhoso, inclusive eu. Nesse programa eu fiz amigos, experimentei outras culturas… Então acabou que me apaixonei mais por essas culturas, sabe? E hoje meu sonho é viajar o mundo, fazer minha parte para o mundo melhor. Eu sonho em ser oficial do exército, viajar o mundo. Eu queria vir aqui mesmo era pra incentivar vocês, sabe? Eu tava conversando com o Massimo Trombin que tava aqui na frente, e ai ele falou pra eu não desistir dos meus sonhos. Cara, isso é muito real: uma mente focada, tudo vai cooperar pra isso. Eu queria dizer um incentivo: foquem em seus sonhos, muita gente vai dizer que você não é capaz, muita gente falou que eu não era capaz, e aqui estou eu. Independente de onde vocês vieram, nada pode ser barreira para vocês, já ouvi muito isso. Eu passei em primeiro lugar na Federal, para computação. Mas eu não fui por que meu sonho é ir para o Exército. O sonho de vocês é possível, só depende de vocês”, testemunhou o jovem.

O estudante deixou sem palavras o secretário Estadual de Educação, Cultura e Esporte, Flávio Peixoto. “Como que eu posso falar algo, depois do depoimento que o Pedro nos fez?”, brincou. “É justamente isso que quero colocar pra vocês: realizem os sonhos. O que não for possível, façam ser possível. Como diz uma frase chinesa que eu gosto muito: eu desejo que vocês vivam tempos interessantes. Nós precisamos disso”, salientou o titular da Seduce.

Programação

Além de Goiânia, outros encontros regionais e em cidades polo estão programados: Catalão, Rio Verde, Goiatuba, Luziânia, Trindade, Anápolis e Aparecida de Goiânia também vão receber o IV Encontro Estadual em agosto e setembro. A programação inclui palestras, debates, apresentações artísticas e espaço para os jovens desenvolverem o protagonismo juvenil, assim como os gestores municipais e estaduais que trabalham com a juventude.

“Esse é o momento de trocarmos experiências exitosas e de aprendermos uns com os outros. Pelo fato do Encontro ser regionalizado teremos a oportunidade de conhecer melhor as políticas públicas locais a partir da experiência que o jovem possui dentro da sua comunidade e que podem ser implantadas na regionalmente e até mesmo no estado”, ressaltou o secretário de Governo, Frederico Jayme Filho. Confira a tabela com as datas dos encontros:

Data Município 17/08 Goiânia-GO 24/08 Rio Verde 29/08 Goiatuba 31/08 Luziânia 05/09 Trindade 14/09 Anápolis 21/09 Aparecida de Goiânia