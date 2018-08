“Senador Canedo é minha cidade do coração”, disse Kátia Maria

A cidade de Senador Canedo recebeu hoje a candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, Kátia Maria. Ao lado do candidato a vice-governador, Nivaldo dos Santos (PCdoB), ela caminhou pelas ruas do bairro Conjunto Sabiá, onde conversou com moradores, lideranças e amigos. Kátia tem um carinho especial pela cidade, lugar onde foi criada e deu seus primeiros passos como ativista social e sindicalista; atividades que desempenha desde 1990.

“Essa caminhada é muito simbólica porque Senador Canedo é a cidade que eu cresci, estudei, que eu formei quem eu sou a pessoa que sou hoje”, disse a candidata que colaborou no planejamento do município e na elaboração do Plano Diretor.

Durante a caminhada ela também lembrou das obras conquistas pelo governo do ex-presidente Lula (PT) para o município. “Conheço a nossa cidade e já tive a oportunidade de ajudar a nossa gente. Foi no governo de Lula que conquistamos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por exemplo”, reforçou.

Cerca de 100 pessoas participaram da atividade, como a mãe da candidata ao governo, Zenaide Maria dos Santos. Estavam presentes os candidatos a deputado federal, Zé do Carmo (PT), Isabel Cristine (PT) e Rubens Otoni (PT); também as candidatas a deputada estadual, Maria Regina (PT) e Isaura Lemos (PCdoB).

Entorno do DF

No final de semana, Kátia Maria visita os municípios do entorno do Distrito Federal. Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Águas Lindas de Goiás receberão a candidata amanhã, dia 18 de agosto. No domingo a petista estará em Luziânia, Novo Gama e volta para Cidade Ocidental onde visita o 4° Encontro dos Nordestinos de Cidade Ocidental.