Coligação “A Mudança é Agora” é recebida com festa em encontro nordestino”

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) participou, na tarde deste domingo, 19, do 4º Encontro Nordestino de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Acompanhado dos candidatos ao Senado Wilder (Democratas) e Jorge Kajuru (PRP), o líder da coligação “A Mudança é Agora” foi recebido com festa pelos participantes do evento.

Realizado na feira coberta da cidade, o encontro tem ganhado reconhecimento em Goiás e no Distrito Federal, reunindo centenas de nordestinos que moram na região com comidas e bebidas típicas, além de música regional, como o forró, baião, xote e frevo.

Durante a festa, Caiado atendeu inúmeros pedidos de selfie e recebeu carinho da população, que reafirmou confiança em seu projeto ao governo de Goiás. O acompanharam os ex-prefeitos Antônio Lima (Cidade Ocidental), Zé Valdecio (Valparaíso) e (Abadiania), bem como a vice-prefeita de Luziânia, Professora Edna (DC).

Os representantes da coligação “A Mudança é Agora” destacaram a importância de manifestações culturais como o encontro, que mantém vivas as raízes do nosso povo. “No Congresso Nacional tenho sido um grande defensor de todas as tradições culturais de nosso País. Tenho muito orgulho disso pois sei o quanto é importante cultivarmos nossas raízes. E o Nordeste brasileiro, com toda a sua riqueza cultural, tem muita convergência com o Estado de Goiás”, destacou o candidato.

Wilder, por sua vez, disse que gosta de literatura de cordel e da música de raiz do Nordeste, além de respeitar os valores de caráter e honra do povo. “Podem ver por aí que tem um cordel sobre minha vida circulando. Tenho grande apreço por tudo que vem do Nordeste. Sou apaixonado por esta cultura”, contou.

Ronaldo Caiado agradeceu o apoio que tem recebido em toda a região, abandonada pelo atual governo do PSDB, que levou o Entorno a ser uma das regiões mais violentas do Brasil. Para se ter ideia, Luziânia e Formosa estão, hoje, na lista das cidades com maior número de homicídios do País. Ele se comprometeu a dar atenção prioritária, em especial, ao transporte e à geração e emprego.