Em carreata, Raquel Teixeira reafirma compromisso de Eliton com Educação

A presença maciça de prefeitos e a mobilização da Educação embalaram, neste sábado (18/8), a carreata liderada pela candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira, em busca da reeleição de José Eliton. As manifestações de apoio e de confiança deixaram a ex-secretária de Educação emocionada. “Tenho gratidão por todo esse carinho e um compromisso, se eleita, de continuar lutando pela Educação do povo goiano e pelo avanço do nosso Estado em todas as áreas”.

O cortejo começou em São Domingos. A partir daí, em um ato voluntário, vários prefeitos da região se juntaram à carreata da coligação Goiás Avança Mais para acompanhar todo o trajeto realizado no sábado, entre eles Cleiton Martins (São Domingos), Alex (Divinópolis), Josaquim (Teresina), Hildo (Águas Lindas), Eduardo Terra (Campos Belos), Josemar (Cavalcante) e Débora (São João D’Aliança). Também fizeram parte do comboio deputados, vereadores e outras lideranças regionais.

Para Raquel, visitar Divinópolis, Monte Alegre, Teresina e Cavalcante teve um motivo ainda mais especial. Isso porque os municípios sediam seis escolas quilombolas da rede estadual. Ao se encontrar com professores, diretores e alunos integrantes da comunidade Calunga, a candidata ressaltou a importância do trabalho de educação inclusiva desenvolvido pela atual gestão, e garantiu que será aprofundado em uma eventual reeleição de José Eliton.

Durante contato com mais profissionais da Educação, a professora Raquel anunciou alguns compromissos de José Eliton com a área, como o mestrado profissional para professores, a bolsa permanência para alunos do Ensino Médio e o programa UEG em Rede, que vai abranger estudantes de todo o Estado.

No início da noite, a carreata ainda seguiu rumo Alto Paraíso, onde militantes participam de uma reunião. No domingo, a carreata liderada por Raquel Teixeira visita mais 10 municípios: Sítio D’Abadia, Damianópolis, Mambaí, Buritinópolis, Simolândia, Alvorada, Iaciara, Nova Roma, Guarani e Posse.