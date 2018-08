Fabrina Müller e Valéria Perillo lideram carreatas que movimentam, neste sábado, Vale do São Patrício

Primeiras-damas coordenam mobilização em 10 municípios, são recebidas com entusiasmo pelos moradores da região, levam mensagem da Coligação Goiás Avança Mais e de seus candidatos Zé Eliton (reeleição ao governo), Maraconi Perillo e Lúcia Vânia (Senado)

A primeira-dama do Estado, Fabrina Müller, e a ex-primeira dama, Valéria Perillo, lideram carreatas nesta manhã de sábado (18/08) em municípios da região Vale do São Patrício, onde levam as mensagens da Coligação Goiás Avança Mais e de seus candidatos Zé Eliton (reeleição ao governo), Marconi Perillo e Lúcia Vânia (Senado). Por onde passa, a comitiva é saudada com entusiasmo por moradores. Centenas de veículos integram a mobilização.

A receptividade impressiona Fabrina Müller e Valéria Perillo, que lideram as carreatas no Vale do São Patrício em mais uma demonstração da força feminina da Coligação Goiás Avança Mais. Segundo afirmam, a população responde de maneira positiva aos inúmeros investimentos das gestões de Zé Eliton e Marconi nos municípios.

Em Carmo do Rio Verde, as primeiras-damas foram recebidas pelo prefeito do município, Delson José dos Santos (PSDB). O deputado estadual Talles Barreto (PSDB) acompanha a comitiva.

O prefeito Delson José dos Santos disse que foi uma honra para o município receber a carreata da vitória. “Estamos felizes com essa visita e só temos a agradecer”, disse o prefeito. “Reconhecemos os benefícios que o programa Goiás na Frente trouxe para nossa cidade e estamos juntos até a vitória”, afirma Delson.

Candidato à reeleição, o deputado Thalles Barreto (PSDB) disse que as carreatas demonstram a força da Coligação Goiás Avança Mais no Vale do São Patrício. “Para mim, é um prazer estar na minha região na companhia de dona Valéria e dona Fabrina, mostrando a força da mulher”, disse. “Estou muito feliz e vamos juntos rumo à grande conquista”, afirma.

A maratona pela região começou em Rianápolis, às 8 horas. De lá, as carreatas das primeiras-damas passaram por Santa Isabel, Rialma, Ceres e Carmo do Rio Verde. À tarde, Fabrina Müller e Valéria Perillo farão mobilizações nos municípios de São Patrício, Uruana, Itaguaru, Itaguari e Taquaral.