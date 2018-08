Francisco Jr visita cidades do interior de Goiás

O final de semana de encerramento da Semana Nacional da Família foi um período de muitas atividades para Francisco Jr. O candidato a deputado federal participou de diversos encontros em cidades do sul goiano, sempre levando a sua palavra de defesa da família.

Na manhã do sábado, 18, o deputado participou da caminhada pela família. Realizada na cidade de Goiânia, a caminhada foi o evento de encerramento das celebrações da Semana Nacional da Família na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Celebrada durante os dias 13 e 19 de agosto, a Semana Nacional da Família tem por objetivo chamar a atenção para essa importante célula da sociedade, que tem sofrido com ataques nos últimos anos.

Francisco Jr se destaca como um grande defensor dos valores ligados à família e afirma que “É muito importante a família cristã dar testemunho daquilo que vive, hoje a família é muito atacada, ela é hoje combatida, atacada, criticada e a família precisa se manifestar, então esse é o momento em que nós temos a oportunidade de testemunhar a família que vivemos”.

Já na manhã do domingo, 19, Francisco Jr participou de uma missa de celebração ao aniversário da cidade de Vianópolis. A missa em comemoração aos 70 anos de emancipação política do município localizado sul goiano foi realizada pelo Padre Sérgio, na Paróquia de São José.

Ainda no domingo, o deputado participou de um encontro diocesano com membros da Renovação Carismática Católica – RCC da cidade de Anápolis. O evento foi marcado por orações feitas para Francisco Jr, com o objetivo de ajudá-lo nessa nova caminhada que o candidato ao cargo de deputado federal está começando.

Completando a sua viagem por cidades do sul do estado, o deputado visitou a Comunidade Católica Senhor Jesus – Naiot, localizada na Fazenda Poções – zona rural da cidade de Campo Limpo de Goiás. Fundada em 2003 a comunidade tem a espiritualidade da Renovação Carismática Católica e se coloca como um lugar de profunda oração, de promoção de encontros de todas as idades, de vigílias, de adoração ao Santíssimo Sacramento e de vivência da escuta à Palavra de Deus.

De volta à cidade de Goiânia, no início da noite de domingo, Francisco Jr participou da missa de encerramento da Semana Nacional da Família. A missa aconteceu no Santuário Sagrada Família e foi ministrada pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz.

No final da noite, o deputado esteve presente na missa de encerramento da Novena de Nossa Senhora da Assunção. A missa foi celebrada pelo Padre Marcos Rogério na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada no Bairro Itatiaia, região norte da cidade de Goiânia.

Francisco Jr, ao falar sobre a sua participação em diversos eventos relacionados a Igreja Católica, destacou a necessidade de união entre os fiéis, “Nós temos que nos unir, nós temos que celebrar, que nos organizar dentro da família, dentro da igreja, entendendo que a nossa missão precisa acontecer lá fora, quanto mais unidos nós estivermos aqui, no ambiente religioso, no ambiente familiar cristãos mais comprometidos nós seremos lá fora transformando a realidade do mundo.”, explicou o deputado.