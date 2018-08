Goiás é destaque em infraestrutura e finanças no Ranking de Eficiência dos Estados feito pela Folha e o Datafolha

“A atração de investimentos para Goiás tem sido um dos focos do nosso governo”, declarou o governador José Eliton

Resultado da gestão eficiente dos governos de José Eliton e Marconi Perillo, Goiás está no time dos Estados mais eficientes segundo levantamento inédito feito pelo jornal Folha de S. Paulo e Instituto Datafolha, intitulado Ranking de Eficiência dos Estados. O levantamento abrangeu 26 estados e Goiás está na 11ª posição como mais eficiente em Educação, Saúde, Infraestrutura e Segurança utilizando o menor volume de recursos financeiros para alcançar os melhores resultados.

O estudo mostra quais estados brasileiros empregam melhor os recursos públicos, ou seja, quem faz mais com menos. Cinco são considerados “eficientes” e outros seis mostram “alguma eficiência”, entre eles o Estado de Goiás, que está à frente do 1º colocado, Santa Catarina, em relação à Infraestrutura e às Finanças.

São 17 variáveis agrupadas em seis componentes: educação, infraestrutura, segurança, saúde, finanças e receita per capita. Lideram o ranking Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Espírito Santo. Em último lugar figura o Estado do Amapá. Goiás figura na 11ª posição, com nota 0,445, numa escala que varia de 0 a 1.

Finanças – O PIB de Goiás saltou de R$ 17 bilhões para R$ 200 bilhões nos últimos 20 anos, fruto das políticas públicas de investimentos em infraestrutura e de atração de investimentos, com missões internacionais e programas como o Produzir/Fomentar que possibilitaram negócios com 160 países. Nesse período foram gerados mais de 1 milhão de empregos no Estado e a população de Goiás saltou de 4,3 milhões de habitantes para 6,78 milhões de pessoas. As políticas desenvolvidas pelo Governo de Goiás têm sido destaque na atração de investimentos e na melhoria das condições da economia. Ao confirmar isso, o governador José Eliton diz que trabalha “para continuar criando oportunidades para os goianos”.

“A atração de investimentos para Goiás, como forma de garantir o desenvolvimento econômico, que resulta em mais empregos, mais circulação de riquezas e a melhoria da qualidade de vida da população goiana, tem sido um dos focos do nosso governo”, declarou hoje José Eliton, ao analisar o ranking da Folha. Um dos setores que exemplificam essa política é o da cana-de-açúcar (produção de etanol, álcool e açúcar), com Goiás saltando da 8ª para a 2ª posição no ranking dos estados.

A indústria goiana está crescendo acima da média nacional ao registrar alta de 20,8%, segundo estudo divulgado pelo IBGE, em junho, relacionado à recuperação do setor industrial no início deste mês. A média nacional, de 13,1%, de maio para junho, coloca Goiás na 3ª posição entre os 15 estados pesquisados. Nos últimos três meses, quase 40 empresas anunciaram que vão se instalar em território goiano e investir R$ 755 milhões.

Ao avaliar as metas pactuadas no programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), que mede o índice de cumprimento das diretrizes previstas no Plano de Governo, chegou-se à conclusão de que 97,53% das metas previstas no Plano de Governo feito em 2014 foram alcançadas. A previsão é de que 100% delas sejam cumpridas até o final da atual gestão.

Ranking:

1º Santa Catarina 0,635 2º São Paulo 0,574 3º Paraná 0,533 4º Pernambuco 0,517 4º Espírito Santo 0,517 6º Paraíba 0,498 7º Minas Gerais 0,493 8º Piauí 0,482 9º Ceará 0,480 10º Rio de Janeiro 0,456 11º Goiás 0,445 12º Rio Grande do Sul 0,427 13º Mato Grosso do Sul 0,405 14º Maranhão 0,386 14º Tocantins 0,386 16º Bahia 0,362 17º Mato Grosso 0,353 18º Rondônia 0,350 19º Amazonas 0,344 20º Alagoas 0,305 21º Sergipe 0,302 22º Roraima 0,267 23º Rio Grande do Norte 0,259 24º Acre 0,202 25º Pará 0,187 26º Amapá 0,097