Marconi leva onda azul para o Sudoeste de Goiás e recebe carinho da população

Há três dias conduzindo uma das cinco frentes de campanha da coligação Goiás Avança Mais(PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante), o ex-governador e candidato ao Senado, Marconi Perillo, recebe o carinho da população nas carreatas azuis da aliança na Região Sudoeste de Goiás. Ao todo, ele percorre 11 cidades levando o nome do governador Zé Eliton, candidato à reeleição, e da senadora Lúcia Vânia, também candidata à reeleição.

“Vamos percorrer hoje dez municípios levando a nossa mensagem de continuidade dos avanços que trouxemos para Goiás e de conquistas novas que nos propomos a fazer”, afirmou, ao iniciar a primeira carreata. No período da manhã, Marconi percorreu seis cidades: Santo Antônio da Barra, Acreúna, Carlândia, Indiara, Edéia e Edealina. A caravana continua no período da tarde em Vicentinópolis, Joviânia, Aloândia e Pontalina.

Em Santo Antônio da Barra, passou pelas ruas acompanhado pela prefeita Leide (MDB), vereadores da região e candidatos a deputado pela coligação. Leide afirmou que, embora seja do MDB, apoia Marconi pelo carinho que ele sempre teve pelo município. “Ele fez muito pela cidade e pelo meu povo. Não poderia não estar ao lado de quem olhou tanto por minha gente”, explicou.

Em Acreúna, segunda cidade por que passou a carreata, Marconi esteve ao lado do ex-prefeito João do Pedrinho e vice-prefeito Claudiomar Portugal. A população agradeceu com acenos e bandeiras os benefícios que a cidade recebeu nas gestões de Marconi, como os R$ 2 milhões recentemente captados pelo programa Goiás na Frente. A carreata passou em frente à Escola Padrão Século 21 Ana Nastre de Melo, construída na administração de Marconi.

Em seguida, a caravana de Marconi percorreu Carlândia, distrito de Acreúna. Lá, ele gravou um vídeo para suas redes sociais convidando os goianos para acompanharem os percursos das cidades seguintes.

Em Indiara, Marconi foi recebido pelo prefeito Divino Marques (PDT), que mesmo sendo de partido que não integra a coligação Goiás Avança Mais disse que está com Marconi porque tem gratidão por tudo o que sua cidade recebeu em obras e benefícios nas suas administrações. “Estou com Marconi uma vida inteira e jamais seria ingrato de deixá-lo agora”, frisou. Indiara já está com várias ruas recapeadas com recursos do programa Goiás na Frente.

Depois, Marconi seguiu com sua caravana para Edéia, junto ao prefeito Elson Tavares. Lá, foi recebido por fiéis eleitores, como dona Rita de Cássia, que o apoia desde sua primeira eleição ao governo estadual, em 1998. “Aquele moço trouxe a mudança e não parou mais”, sintetizou. A cidade que encerrou o período da manhã foi Edealina, onde Marconi recebeu o abraço do prefeito Winícius Miranda e de populares.

Acompanharam Marconi no período da manhã, além de prefeitos, ex-prefeitos e deputados da região, o presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Paulinho, e os deputados Lissauer Vieira, Jean Carlo, Marcos Abrão; suplente da candidata Lúcia Vânia, presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti.