Milhares de pessoas abraçam campanha de Caiado em evento histórico na Cidade de Goiás

O dia 18 de agosto ficará marcado na história de Goiás: milhares de populares, militantes e aliados se reuniram na antiga capital do Estado para dar o pontapé inicial da campanha do candidato da mudança, Ronaldo Caiado (Democratas).

Líder isolado em todas as pesquisas de intenção de voto já divulgadas, o representante da coligação “A Mudança é Agora”, composta pelos partidos Democratas, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC, deu início a sua caminhada rumo ao Palácio das Esmeraldas em grande estilo.

A agenda começou logo cedo, com uma série de carreatas em São Miguel do Araguaia, Mundo Novo, Nova Crixás, Araguapaz e Faina.

A chegada do candidato da mudança foi marcada por uma grande comoção da população. Caiado recebeu muitos abraços, carinho e ouviu as sugestões dos populares. “Ele é o governador que nós precisamos para tirar Goiás dessa crise”, disse a aposentada Amélia dos Santos, moradora de Mozarlândia.

Centenas de lideranças também acompanharam a frente no início de campanha. “Eu tenho certeza que com a força de vontade que ele tem, de contribuir para o bem do nosso povo goiano, ele vai ter condições de trazer grandes conquistas para o Estado de Goiás”, enfatizou Professor Wellington, vereador pelo município de São Miguel do Araguaia.

O governadoriável reafirmou seu voto com os goianos ao destacar seu compromisso de atender às regiões mais carentes do Estado.

“Precisamos de políticas que deem apoio aos mais carentes. O sentimento de mudança hoje é muito forte. Precisamos trazer oportunidades para o cidadão ter qualidade de vida. Goiás é um estado promissor. Se chegarmos ao governo de Goiás, a população vai finalmente sentir a presença do estado junto à comunidade”, afirmou.

Frentes

O senador Wilder Morais (Democratas) lançou sua candidatura à reeleição neste sábado, 18, em sua cidade natal, Taquaral, com a mensagem de que vai trazer mais emendas para a região. De manhã, às 7h30, ele falou com a rádio Sucesso FM na base de concentração instalada em Goiânia.

Durante sua visita ao município, capital da moda íntima em Goiás, o senador se encontrou com antigos moradores, ex-professores e vizinhos que se orgulharam do filho de Taquaral chegar a um cargo de proeminência na política.

Wilder recebeu também o abraço do prefeito Hélio Gontijo, que reiterou as emendas que o senador trouxe para Goiás. O parlamentar destinou R$ 8 milhões para diversas áreas, caso da saúde, esportes e turismo.

Depois de Taquaral, ele seguiu para Itaguari, Itaguaru, Uruana, Heitoraí, Itaberaó e, depois, Goiás.

Outro candidato na coligação “A Mudança é Agora”, Jorge Kajuru começou sua frente em Goiânia, onde é vereador (mais votado da história da capital), passou em carreata junto ao deputado federal Delegado Waldir (PSL) por Goianira, acompanhados do ex-prefeito Miller (PSD), do vice-prefeito Maurício do Triunfo (PTB); Inhumas, Itauçu e Itaberaí.

Já o deputado e candidato vice-governador Lincoln Tejota (PROS) esteve em sua região, o Norte do Estado, começando por Crixás, passando por Santa Terezinha, Pilar, Itapaci, Rialma, Ceres, Carmo do Rio Verde, Uruana, Heitoraí, Itaberaí e Goiás. Ao lado do prefeito de Santa Terezinha, Marcos Cabral (Democratas) e da esposa, a vereador Priscilla Tejota (PSD), o jovem candidato foi recebido de braços abertos pela população.

“Estamos acendendo aqui hoje a chama da mudança. É aqui nesse chão que estamos plantando a semente da renovação, estou muito feliz e animado com esse período. Nós temos o melhor grupo, temos a melhor militância, a melhor equipe e, mais importantemente, temos o povo do nosso lado”, comentou.

Uma das oito frentes de carreatas saiu de São Luís de Montes Belos e foi liderada pela esposa do senador, Gracinha Caiado; a deputada federal Flávia Morais (PDT); o prefeito de Turvânia Fausto Mariano (MDB) e o prefeito de São Luís Major Eldecírio (PDT).

A caravana foi puxando lideranças de outras 21 cidades de pontos como Firminópolis, Nazário, Turvânia, Anicuns e Americano do Brasil. Para o prefeito Fausto Mariano, a campanha de Ronaldo Caiado começou com o pé direito.

“Grande parte do Estado não mudou esforços para estar presente nessa bela festa onde Goiás nasceu. Pessoas que se juntaram a nós em mais de 250 quilômetros de carreatas. Todos querem fazer parte dessa grande mudança em Goiás”, comemorou Gracinha.

Presente desde a primeira carreata, Flávia Morais destacou a força de Ronaldo Caiado já neste início de campanha. “Consolidamos hoje o início da campanha eleitoral com grande força. Ao lado de Gracinha, mulher integra e batalhadora, que dá exímio apoio a Caiado, pude abraçar o povo e ver à esperança no olhar de cada pessoa. É a renovação tomando conta do coração dos goianos, é o que veremos se concretizar nestas eleições. Somos gratos aos apoiadores deste projeto, que estão conosco para ver Goiás melhorar.”

Itaberaí foi o ponto de encontro de várias carreatas antes de chegar até a Cidade de Goiás. A ela se juntaram o deputado federal Delegado Waldir, os deputados estaduais Major Araújo (PRP) e Iso Moreira (Democratas), e os ex-prefeitos José Essado (MDB) e Wellington Baiano (MDB).

Cidade de Goiás

Por volta das 17 horas, todas as frentes se encontraram na antiga capital do Estado, que estava lotada para receber os integrantes da coligação “A Mudança é Agora”. Pelas ruas de Goiás, o povo acenava e fazia sinais de positivo, numa clara demonstração de apoio ao projeto de mudança encabeçado pelo senador Ronaldo Caiado.

Discursos

Já na Praça de Eventos, milhares de populares aguardavam ansiosamente os discursos dos candidatos da principal chapa de oposição em Goiás. O primeiro a falar foi o vereador e candidato a senador Jorge Kajuru (PRP).

Animado com o resultado da pesquisa Ibope, divulgada pela TV Anhanguera, o radialista comemorou a liderança na intenção de voto dos goianos na pesquisa espontânea, na qual aparece com 12%, à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da candidata à reeleição, Lúcia Vânia (PSB).

“Nós temos os melhores candidatos para fazer com que Goiás avance com força para o futuro. Com Ronaldo Caiado eu tenho certeza que nosso Estado irá avançar. O único candidato que vai combater a corrupção, que vai devolver a dignidade aos goianos. Nós temos aqui uma reserva moral do Brasil”, afirmou.

Candidato à reeleição, Wilder Morais (Democratas) disse que sua caminhada começou naquele momento e relembrou todos os benefícios que levou a todos municípios do Estado.

“Minha história é de um vencedor, que cresceu na vida por meio da educação. Eu dediquei durante esses seis anos toda minha verba de divulgação para confecção de livros. Doei mais de um milhão de livros para estudantes. E eu sabia que seria reconhecido agora. Eu fui o senador que aumentou o Fies, que passou de 800 milhões para 8 bilhões o orçamento para os municípios”, discursou.

A esposa do senador, Gracinha Caiado, rendeu agradecimentos aos presentes. “É com muito carinho que estou com vocês. Foi aqui que Goiás nasceu e, se Deus nos permitir, será aqui que Goiás vai renascer. Eu quero voltar aqui, daqui quatro anos, com responsabilidade e olhando no olho de vocês para poder dizer que tudo valeu a pena”, disse.

Candidato a vice-governador, Lincoln Tejota fez um dos discursos mais calorosos da noite, destacando a receptividade da população em todas as partes do Estado.

“O sentimento que percebemos é um só: Goiás pode mais. Hoje no lançamento da nossa campanha nessa cidade profética, nosso Estado que começou por aqui a grande mudança começará aqui. Mas ela não começará sozinha, o fogo, a tocha, que acendemos aqui nessa noite precisa retornar com você para suas cidades. Podemos construir um Estado que tanto sonhamos juntos. Temos aqui o governador do diálogo, que dá espaço para os jovens, para as mulheres”, ressaltou.

Junto do povo

Emocionado, o representante da coligação “A Mudança é Agora” fez questão de agradecer à presença de todos, em especial, dos familiares que têm laços históricos com Goiás.

Logo de início, destacou a agenda corrida, que passou por várias cidades partindo de São Miguel do Araguaia: “Por onde íamos passando, é o povo saindo na rua, a mãe com as crianças gritando ‘eu acredito’, pedindo mudança. A alegria estampada no rosto das pessoas é algo especial. E agradeci a Deus eu pedi a oportunidade para resgatar a moral a dignidade do povo de Goiás”, destacou.

Caiado destacou que sempre defendeu os interesses do povo goiano, como deputado federal e, agora, como senador. “Minha vida é de luta, eu sempre defendi Goiás no Congresso. Enfrentei banqueiros, bandidos. Digo que nós vivemos um momento histórico no Brasil, povo está com os olhos voltados para Goiás, tenham certeza, teremos uma vitória que será referência para o Brasil”, enfatizou.

Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, Caiado afirmou que nunca desonrou o voto dos goianos, ao contrário do grupo que domina Goiás há 20 anos, e que acaba com a reputação do Estado com escândalos de corrupção.

“Luto contra a venda da Celg, da Saneago, pela segurança pública. Em um governo nosso, não vão ver 55 mil goianos aguardando cirurgia eletiva em Goiás, professores sem titularidade, policiais com salário de R$ 1,5 mil”, lamentou

Por fim, Caiado ressaltou que a falta de dinheiro para investimentos advém, em boa parte, da corrupção que “tomou conta da máquina pública”.

“Somos um Estado rico, de oportunidades, que cresce e povo trabalha. Governador não é celebridade, tem que prestar conta, é funcionário público. Única coisa que me mantém na política é minha consciência tranquila. Não estou em Monte Carlo, Decantação e tantas outras operações que envergonham o povo goiano. Mas isso está no passado, nós vamos ganhar eleição no primeiro turno. Nenhum outro candidato tem essa alegria, esse apoio e espontaneidade do povo”, arrematou.