“Nossa mensagem de fé e de esperança está chegando em todos os cantos do Estado”, diz Zé Eliton

Foram 11 municípios, 260 quilômetros, centenas de veículos, dezenas de prefeitos, vereadores, presença ativa de militantes, entusiasmo dos moradores e uma certeza: a carreata da Coligação Goiás Avança Mais, liderada pelo governador Zé Eliton, comprova a força da base aliada e o apoio dos goianos aos seu projeto de reeleição. “Nossa mensagem de fé e de esperança está chegando em todos os cantos do Estado. Vamos, juntos, rumo à vitória”, declarou um visivelmente emocionado governador ao fim da maratona que começou às 8h da manhã deste sábado (18/08) e só terminou por volta de 19h.

“Acabamos a jornada aqui em Bonfinópolis em uma megacarreata”, disse Zé Eliton ao citar que, no mesmo momento, os candidatos ao Senado Marconi Perillo e Lúcia Vânia, a candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira e as primeiras-damas Fabrina Müller e Valéria Perillo concluíam iguais maratonas em diferentes regiões do Estado. A Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, PV, Solidariedade, Avante, Rede e Patriota), em cinco frentes, percorrerá 200 municípios em apenas nove dias. Em todas as localidades, Zé Eliton reforça que avançará na política municipalista, ampliando parcerias com as prefeituras.

A maratona pela região da Estrada de Ferro comandada por Zé Eliton começou por Bela Vista de Goiás e seguiu por mais 10 municípios: São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis, Santa Cruz, Palmelo, Pires do Rio, Orizona, Vianópolis, Silvânia, Leopoldo de Bulhões e Bonfinópolis. Ao chegar ao último município, o governador afirmou que o contato com os eleitores sempre o revigora nas campanhas. “Foi um dia muito importante, conseguimos fazer um circuito com muita alegria, onde pudemos passar nossa energia sem nenhum incidente. É Deus abençoando os caminhos da gente. Vamos seguir em frente, vamos vencer essa eleição”, disse ele.

Logo em Bela Vista, no início da manhã, o clima já era de otimismo. Antes do início da carreata, a prefeita do município, Nárcia Kelly (PTB), deu o tom que seria seguido durante todo o dia. Segundo ela, a chapa com Raquel Teixeira na vice, o ex-governador Marconi Perillo e a senadora Lúcia Vânia na disputa pelo Senado, é a mais qualificada entre as que disputam a eleição em Goiás. A petebista reafirmou, ainda, a solidez da aliança em torno do governador. “A base está forte e o Zé Eliton é o melhor para Goiás”, disse. No mesmo local, a deputada Eliane Pinheiro (PSDB) fez coro: “A campanha está começando agora e nós vamos ganhar no primeiro turno”.

Ao longo do trajeto, a carreata passava em frente às obras construídas nas gestões de Marconi Perillo e Zé Eliton. Em São Miguel do Passa Quatro, foram destacadas a construção de 108 casas do Conjunto João Batista de Oliveira Neto, a GO-219 e investimentos de R$ 1 milhão do Programa Goiás Na Frente. “O Zé Eliton já lançou obras em todo o Estado e a mobilização da base está muito grande e com muito ânimo”, disse o prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Márcio Cecílio (PSDB).

Em Cristianópolis, a coligação Goiás Avança Mais passou em frente ao hospital municipal, que está sendo reformado com apoio do Estado. No local, foi lembrado o programa Terceiro Turno, que já atendeu mais de 20 mil goianos com exames, consultas e cirurgias. Também foram citados o investimento de R$ 1 milhão, por meio do Goiás Na Frente (GNF), e a pavimentação de ruas do município, por meio do Rodovida Urbano. “O governador Zé Eliton está mostrando sua cara para o povo ver o que ele fez em apenas quatro meses, com ações em todas as áreas. Imagine em quatro anos o que pode fazer?”, disse o prefeito Jairo Gomes (PSB), o Jairinho.

Em Cristianópolis, os destaques foram o repasse de R$ 1 milhão do GNF, a reforma do hospital, que está em andamento, a reconstrução da GO-020. Em Santa Cruz, a comitiva listou a reforma do Ginásio do Distrito do Rio de Peixe e, em Palmelo, investimentos em pavimentação da ordem de R$ 1 milhão. “O Zé Eliton sairá vencedor, e vamos ter mais quatro anos de progresso”, afirma o prefeito de Santa Cruz, Matheus Felix (PRTB), ao agradecer a reforma do hospital da cidade.

Gestão municipalista

Prefeitos de vários municípios reforçaram a carreata e todos foram unânimes em ressaltar a importância de avançar na gestão municipalista conduzida por Zé Eliton. “A maioria dos prefeitos está em imensa dificuldade, a parceria é fundamental”, disse o prefeito de Orizona, Joaquim Marçal (PSDB), cujo município recebeu transferência de R$ 3,5 milhões para pavimentação e recapeamento asfáltico.

Em Pires do Rio, entre outros benefícios, estão o Colégio Militar, o curso de Direito na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e R$ 430 mil em equipamentos para o hospital. “O Zé Eliton é o maior parceiro que já vi na história de Pires do Rio”, disse a prefeita Cleide Aparecida (PP). Mesma opinião foi relatada pelo prefeito de Silvânia, José Faleiro (PSDB). “Nunca na história de Silvânia teve tanta obra do governo estadual, como com Marconi e Zé Eliton”, destaca.

Vários deputados acompanharam a comitiva, como Marcos Abrão (PPS) e Lucas Calil (PSDB). Em Palmelo, o tucano lembrou que a região da Estrada de Ferro foi muito beneficiada pelo governo e saberá reconhecer isso nas urnas. “Aqui temos uma lista de importantes serviços prestados desde a época do ex-governador Marconi e que foram continuados por Zé Eliton. Vamos evidenciar tudo isso nas nossas caminhadas e teremos, obviamente, respaldo do povo para ganhar mais uma eleição”, disse.

Além da participação maciça de aliados, as carreatas lideradas pelo candidato Zé Eliton foram recebidas com entusiasmo pelos moradores dos municípios. Em cada parada, várias pessoas se aproximavam para fazer uma selfie com o governador. Nas ruas e calçadas, muita gente balançava bandeiras e acenava para a comitiva. Em Leopoldo de Bulhões, a carreata foi recebida por uma banda formada por crianças. “A cidade está em peso apoiando o nosso governador, se Deus quiser, rumo à vitória”, disse o prefeito Alécio Mendes (PR).

No fim do dia, após mais de 10 horas passando por rodovias e ruas de 11 municípios, Zé Eliton se disse revigorado com a recepção calorosa. “Sem dúvida nenhuma, esse contato com os eleitores me revigora a cada campanha”, afirmou, assim que encerrou a maratona.