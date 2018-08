“O sentimento de mudança é muito forte”, diz Caiado ao receber apoio de prefeito do MDB e lideranças

O candidato ao governo pela coligação A Mudança é Agora (DEM, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC), Ronaldo Caiado (Democratas), dedicou a tarde desta segunda-feira (20 de agosto) a receber lideranças políticas do interior de Goiás e traçar as próximas estratégias de campanha junto com sua equipe política. Em encontro com lideranças de Arenópolis que declararam apoio ao seu projeto, Ronaldo Caiado afirmou que eles são parte da mudança que Goiás quer promover.

“Vocês são nossos aliados nessa construção de um novo processo político em Goiás. O sentimento de mudança é muito forte, é o que vejo ao caminhar por todos os cantos do Estado. O que propomos é um governo pautado pela transparência e focado na solução dos problemas dos goianos”, afirmou.

O prefeito de Arenópolis, Ovarci Vilela (MDB), que liderou o grupo de 5 vereadores e lideranças da cidade, afirmou que vê este como o grande momento para Ronaldo Caiado em Goiás. “Nós decidimos apoiar o senador porque vimos que a hora é dele, é um forte candidato. Além disso, como deputado e senador, sempre fez muito pelo nosso município. O povo de Arenópolis tem um carinho enorme por ele”, conta o emedebista, que é primo do deputado federal Daniel Vilela (MDB) e esteve presente no comício de lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado no último sábado na Cidade de Goiás. “Eu amo meu município e quero o melhor para ele”, arrematou.

Presidente da Câmara de Arenópolis, Jader Barbosa de Morais (MDB) contou que sempre teve muita afinidade com a forma de Ronaldo Caiado fazer política. “Ele já ajudou muito nosso município. Nosso grupo tem confiança de que ele fará um bom trabalho no governo e vai poder fazer ainda mais por nosso município”, afiançou.

Entre os cinco dos nove vereadores de Arenópolis esteve Edilson de Santana, que, embora seja do PSDB, fez questão de declarar o apoio ao democrata. “Hoje vejo que quem tem condições de melhor Goiás é Ronaldo Caiado”, garantiu.

Próximos passos

O senador Ronaldo Caiado também conversou com apoiadores sobre os passos seguintes da campanha. A ideia é promover nos próximos dias uma grande mobilização pelo Nordeste do Estado, ligando municípios como Posse, Campos Belos, Planaltina, Alvorada do Norte, Simolândia e Flores de Goiás, entre outros. O Nordeste goiano tem como um dos principais representantes o deputado estadual Iso Moreira (Democratas).

Nesta segunda-feira, Ronaldo Caiado também cumpriu agenda pela manhã, quando participou da primeira rodada de sabatinas da Rádio Sagres 730. Na sequência, o candidato teve encontro com jovens aprendizes da Rede Pró-Aprendiz e falou sobre seus projetos para a educação, do apoio a programas de primeiro emprego em Goiás e sobre a importância do processo democrático nas mudanças que os cidadãos esperam.

Segundo o parlamentar, os jovens serão fundamentais na promoção das mudanças em Goiás. “Vamos mudar o modo de fazer política em Goiás e a juventude será o nosso sustentáculo”, garantiu. Caiado também aproveitou para chamar a atenção sobre a necessidade dos jovens buscarem informações sobre a vida pregressa dos candidatos e de acreditarem na importância da democracia.