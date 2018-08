Valéria Perillo e Fabrina Müller participam de carreata em Guapó

Mobilizadas, mulheres e lideranças políticas locais surpreenderam as primeiras-damas neste fim de semana

Neste domingo, 19, a primeira-dama e ex-primeira dama do estado, Fabrina Müller e Valéria Perillo, respectivamente, foram recebidas no cruzamento das avenidas centrais de Guapó por uma chuva de rosas com pétalas sendo arremessadas das janelas e sacadas pelas moradoras guapoenses. A surpresa foi organizada com engajamento da população e lideranças femininas do município. Além disso, as primeiras-damas ganharam um buquê de rosas acompanhado de palavras de agradecimento em relação aos benefícios proporcionados pelo governo. Mais de 530 jovens foram beneficiados com a bolsa universitária da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Além disso, 377 pessoas receberam cartão de renda cidadã, passaporte do idoso e passe livre infantil.

A maratona de carreatas teve início às 8 em Aragoiânia, passou por Guapó, Posselêndia, Varjão, Palmeiras, Cezarina, Jandaia, Paraúna, Palmeúna, Novo Planalto e encerrou às 17 horas, em Palminópolis. Primeira-dama de Guapó, esposa do prefeito Colemar Cardoso (PSBD), Vânia Marques, destacou a importância da comitiva na cidade. “Sinto muito honrada em recebê-las, são duas personalidades de grande inspiração para nós, mulheres que atuam na política. O Marconi e José Eliton fizeram muito pelo desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou Vânia.

Goiás avança

De sexta-feira a domingo, 120 cidades foram percorridas em apenas 3 dias e mais de 150 mil pessoas envolvidas na Coligação Goiás Avança Mais. A onda azul tomou conta do nosso estado.