“Vamos ter um planejamento específico para o desenvolvimento da região do entorno do DF”, disse Kátia

Kátia Maria, candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, visitou neste domingo, 19 de agosto, os municípios de Luziânia, Novo Gama e Cidade Ocidental. Segundo ela, no seu governo a região do entorno do Distrito Federal terá um plano de desenvolvimento específico e com políticas públicas certas para o desenvolvimento da região.

Em Luziânia, onde visitou a Feira Municipal, ela falou sobre o projeto Saúde no Prato, que vai fomentar e fortalecer a agricultura familiar em Goiás, dando acesso à uma alimentação saudável e livre de agrotóxicos, para melhorar a qualidade de vida dos goianos e reduzir os índices de desnutrição no estado.

Kátia Maria também reforçou que a coligação Mudança de Verdade é o time do Lula em Goiás. Conforme a feirante Elizete, dona de uma banca de pastel na Feira Municipal de Luziânia, foi no governo do ex-presidente que suas filhas tiveram acesso à universidade e conseguiram se formar em psicologia e engenharia civil. “Se não fosse o Lula elas não seriam nada. Sem o Lula o país não vai para frente”, enfatizou.

Junto com a Kátia também estavam o candidato a deputado estadual Mauro Rubem (PT), a candidata a deputada estadual Lucimar Nascimento (PT), o presidente municipal do PT, Didi Viana, a suplente de deputado estadual Cassiana Tormim (PT), o ex-vereador de Luziânia, Mardônio Florentino (PCdoB), o ex-vereador Branco Carteiro (PT), o embaixador da ONU de assuntos da juventude no centro-oeste e secretário estadual da juventude do PT, Gabriel Eduardo Fidelis.

Novo Gama

Em Novo Gama a candidata do PT visitou a feira do Pedregal. Ela foi acompanhada pela candidata a deputada estadual, Lucimar Nascimento (PT) e pelo presidente municipal do PT, Alberto Arapiraca. Na cidade, Kátia reforçou seu compromisso de gerar emprego e renda para melhorar o comércio na região.

“Quero dizer que é essa tarefa que temos que fazer, ocupar todos os cantos do entorno, levando o nosso nome, levando o nome do Lula. Quero dizer que vamos ter um planejamento específico para recuperar o desenvolvimento do entorno do DF. Em Novo Gama vamos combater a violência, trazer saúde de verdade. Vamos gerar trabalho e renda para que o povo tenha qualidade de vida”, disse a candidata.

Cidade Ocidental

No município de Cidade Ocidental, a candidata ao governo visitou o Quilombo Mesquita, onde participou da festa de Nossa Senhora da Abadia, padroeira do lugar. Na oportunidade ela lembrou que no governo Lula, as comunidades quilombolas tiveram um tratamento diferenciado. “Foi com ele que houve as demarcações das terras e as criações de infraestrutura para manter essas comunidades tradicionais como prioridades. O Quilombo Mesquita, que tem sido ameaçado pelo capital especulativo das imobiliárias, terá nosso apoio, para que nós possamos garantir a manutenção dessa tradição com terra para que os quilombolas possam preservar suas origens, produzir e gerar desenvolvimento econômico e social, mantendo suas raízes”, afirmou.

Na Cidade Ocidental, Kátia Maria estava acompanhada da candidata deputada estadual Kedma Karen (PT).