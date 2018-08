Demóstenes: “Vou colocar os bandidos para trabalhar dentro das cadeias”

O candidato a deputado federal Demóstenes Torres participou na noite de segunda-feira, 20, de uma reunião em Nerópolis ao lado do prefeito Gil Tavares. Durante o discurso, Demóstenes lembrou a sua atuação no Congresso na elaboração de leis e no combate à criminalidade quando secretário de Segurança Pública e avisou: se eleito, vai colocar os bandidos para trabalhar e se manter nos presídios. Também participaram do evento o prefeito de Terezópolis, Juninho Sousa e do candidato ao Senado Marconi Perillo. Também esteve presente acompanhando Demóstenes o ex-prefeito de Bom Jardim e ex-presidente da Associação Goiana de Municípios Cleudes Baré.

Demóstenes recordou em seu discurso a participação em projetos importantes, como o projeto de Lei Consuelo Nasser, que deu início ao que se tornou a Lei Maria da Penha. “Porque não admito covardia com mulheres”, disse arrancando aplausos dos presentes.

Demóstenes Torres também lembrou a sua atuação em toda a legislação de combate à pedofilia, que ajudou a desenvolver durante a sua atuação como relator da CPI que investigou casos do gênero em todo o país. Entre as conquistas alcançadas naquele período, está a lei Joanna Maranhão, que estabeleceu o início da contagem para a prescrição do crime de pedofilia apenas após a vítima completar 18 anos. “Nós precisamos proteger nossas crianças desses monstros”, afirmou Demóstenes.

O ponto alto do discurso foi quando Demóstenes afirmou aos moradores que irá atuar para que os criminosos que estão detidos em presídios paguem para se manter atrás das grades. “Eu sei trabalhar, eu sei fazer leis e quero ajudar nosso estado de Goiás. Quero colocar os presos que hoje estão comandando o tráfico de dentro das cadeias para trabalhar para se manter nos presídios e indenizar as vítimas”, disse para uma população entusiasmada.

Assim que chegou no local da reunião, acompanhado de Gil Tavares e do deputado estadual Talles Barreto, novamente ocorreu uma cena que tem se repetido ao longo desta campanha. Demóstenes foi abordado por inúmeros moradores que registraram o encontro com selfies e declaram apoio à candidatura para deputado federal. “Eu conheço o trabalho de Demóstenes desde quando era secretário de Segurança Pública. Sempre foi um homem sério, sempre prestou um serviço importante para Goiás”, afirmou João Batista, que presta serviço social no município.

O prefeito Gil Tavares defendeu o voto em todos os nomes da chapa para continuar o crescimento alcançado nos últimos anos tanto em Nerópolis como em Goiás. “É preciso eleger nossos deputados federais para conseguir atrair recursos para os municípios”, citando Demóstenes e os demais candidatos da base presentes. O candidato a senador Marconi Perillo disse durante o discurso do esforço de Demóstenes em Brasília para criar melhores condições para combater à criminalidade em todo o país.

Durante a reunião, o prefeito de Hidrolina, Vavá, pediu atenção da população para Demóstenes. “É um homem honrado, que trabalhou muito por Goiás e precisa de apoio para voltar para Brasília”, disse.