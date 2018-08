Em caminhada, Caiado reafirma compromisso com Aparecida de Goiânia

Candidato da coligação “A Mudança é Agora” apostou no contato direto com a população em passagem pelo Setor Garavelo

Foi com grande entusiasmo que a população de Aparecida de Goiânia recebeu, na manhã desta terça-feira, 21, os candidatos da coligação “A Mudança é Agora”, liderada pelo senador Ronaldo Caiado. No setor Garavelo, comerciantes, clientes e moradores saíram às ruas para abraçar a caminhada do projeto que pretende revolucionar a gestão pública em Goiás.

A agenda começou logo cedo, por volta das 8 horas da manhã, na Avenida Igualdade, onde os apoiadores se aglomeraram para aguardar o candidato democrata, que chegou acompanhado do vice, Lincoln Tejota (PROS), do senador à reeleição Wilder (Democratas), além de candidatos a deputado estadual e federal da chapa, composta pelos partidos DEM, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC.

Caiado cumprimentou os trabalhadores das lojas e conversou com comerciantes, que o pediram para reduzir a quantidade de impostos cobrada pelo governo estadual e ajudar as micro e pequenas empresas, que são as mais afetadas com a crise econômica. Ele se comprometeu a revisar o código triburário de Goiás e fomentar políticas públicas que incentivem o empreendedorismo.

Durante todo o percurso, que durou cerca de quatro horas, foram incontáveis pedidos para “selfie” e abraços carinhosos dos aparecidenses. “Estamos do lado certo, do lado do povo. Fomos recebidos com carinho, a população abraçou nossa campanha e isso nos motiva a continuar nessa caminhada. Aparecida é uma cidade simbólica, que está em franco desenvolvimento, mas também tem muitos desafios. Falta segurança, o desemprego crescente. Viemos trazer uma mensagem de esperança para esse povo tão acolhedor”, afirmou o vice, Lincoln Tejota.

Mesmo com na correria da caminhada, Caiado arranjou um tempo para tomar um cafézinho e conversar mais um pouco com os comerciantes do Setor Garavelo. Novamente, reclamação sobre a crise econômica e, especialmente, a segurança pública na cidade, abandonada pelo atual governo, que aumentou a criminalidade em Goiás em mais de 200% nos últimos 20 anos.

Líder da região, o pastor Grafite fez questão de abraçar a coligação “A Mudança é Agora”: “Ronaldo Caiado é para mim o político mais preparado para gerir o Estado. Admiro o trabalho dele não é de agora e a campanha está muito boa, a receptividade de Aparecida é surpreendente, vamos ganhar no primeiro turno.”

Ao falar com a imprensa, o candidato da mudança destacou a importância de se caminhar pelas ruas, ouvir o povo e estar em contato direto com a população. “Podemos visitar as cidades, mas não só em cima da caminhonete como alguns são obrigados a fazer. São poucos os políticos em Goiás que podem descer e olhar nos olhos da popualão. Com muito orgulho, faço parte dessa cota, como um homem que fez a política com integridade, com dignidade, com altivez, com espírito público na defesa do estado de Goiás”, argumentou.

Líder isolado em todas as pesquisas de intenção de votos já divulgadas, Caiado destacou ainda o clamor da população por candidatos que não estão envolvidos em escândalos de corrupção, como as operações Lava Jato, Decantação e Monte Carlo, que tanto envergonham o povo de Goiás. “Precisamos recuperar o orgulho dos goianos. Temos potencial para sermos os orientadores de todo o desenvolvimento do País. Essa é nossa proposta nossa. Consolidaremos Goiás como o celeiro do desenvolvimento do Centro-Oeste”, arrematou.