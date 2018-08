“Estamos felizes em levar mensagem de fé, esperança e trabalho a cada município”, diz Zé Eliton em Goianira

Na noite desta segunda-feira, 20/08, centenas de pessoas, e também candidatos e prefeitos de outros municípios, se reuniram no salão do Lions Clube em Goianira para demonstrar o seu apoio a reeleição de Zé Eliton (PSDB). “Venho dizer da minha alegria e da minha honra de poder visitar cada município do estado, trazendo a mensagem de fé, de esperança e de trabalho”, para “juntos, garantir que Goiás continue a avançar cada vez mais”, disse o governador, candidato à reeleição pela Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante).

Se referindo aos companheiros de chapa – os candidatos ao Senado, os também tucanos Lúcia Vânia e Marconi Perillo, que estiveram também no evento – e a candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira (PSDB), o governador disse estar acompanhado de pessoas que lhe “dão orgulho” e o “inspiram na boa política”. “Essa é a chapa que o Novo Tempo Novo apresenta a vocês”, assinalou.

Zé Eliton se mostrou sensibilizado pelo carinho ao prefeito Carlos Alberto de Oliveira (PSDB) e do povo da cidade, que, no final de semana, realizou uma carreata histórica, com cerca de 2 mil carros, de apoio a chapa da base aliada. “Muito mais que a carreata, significa o time nosso, as nossas lideranças, participando, levando a nossa mensagem, as nossas propostas, para cada canto deste estado”, disse, sobre a mobilização do final de semana, que atingiu 120 municípios, em cinco frentes.

O governador ressaltou as ações feitas pelo governo no município, como o Corpo de Bombeiros, e o Colégio Militar, ou as obras de pavimentação asfáltica que estão sendo feitas, dentre outras. Zé Eliton disse que em breve estará fazendo a inauguração de um novo Colégio Militar na cidade.

Conquistas

Zé Eliton ressaltou que tem a felicidade de ser governador de um estado “que vive dificuldades, mas que nunca atrasou um dia sequer o salário dos servidores públicos, consegue manter em dia suas obrigações com as forças policiais, em que os hospitais funcionam, em que as escolas atendem”. E sublinhou as ações e conquistas do Tempo Novo. ” Eu garanto a continuidade dessas ações, mas garanto avanços para que Goiás continue a seguir na trilha do desenvolvimento e do progresso”., assegurou.

Propostas

O governador disse que apesar do conjunto de ações, ainda hå muitos desafios pela frente. Ao falar das propostas para o novo mandato, Zé Eliton disse que é candidato a reeleição porque quer ” construir uma agenda importante para cada cidadão goiano” e ressaltou alguns pontos do Plano de Governo, sendo várias vezes interrompendo por palmas.

Na Saúde, o governador citou ações jå em curso, inovações introduzidas por ele, como o Terceiro Turno na Saūde, e sua continuidade proposta, o programa Fila Nunca Mais, e inaugurações importantes do governo para a região, como o Hugol. “Vamos apoiar os prefeitos na atenção básica de saúde”, ainda ressaltou.

Na Educação, citou avanços como, no passado, no governo de Marconi Perillo, o programa Parcelada ter dotado 100% dos professores da rede estadual a ter formação superior ou a primeira colocação no Brasil hoje no Ideb. “Mas é possível melhorar, é necessário avançar”, disse, citando propostas como o Mestrado Profissional para os professores e a ampliação do programa UEG em Rede.

O governador também falou da Segurança Pública, citando a criação do Batalhão de Terminal, que diminuiu 70% dos indicadores de ocorrência nos terminais. Zé Eliton disse que a Polícia tem atuado para tirar criminosos da rua, mas apontou falhas na legislação penal, e defendeu sua revisão, para melhora da Segurança no Brasil.

“É preciso ter coragem de falar com franqueza. E o pior de tudo é que tem candidato da oposição que parece que tem uma varinha mágica: fica prometendo que se for eleito governador vai acabar com a violência “, citou. “Peraí: tá na política há 30 anos, ninguém sabe dizer o que já trouxe de bom para o Estado de Goiás. Tá no Congresso há 30 anos, não tem um projeto em favor da Segurança e vem falar bravata, bobeira eleitoreira em Goiás? É preciso ter responsabilidade para falar com o eleitor, com o cidadão”, disse, sob aplausos da platéia. O governador disse que suas propostas apresentadas são factíveis.

Ao pedir votos para os candidatos aos deputados sa vase e ao Senado da chapa, Eliton lembrou a importância de fazer uma boa escolha. “Senador é importante demais. Tem um, que é candidato a governador agora, que não ajuda o estado. Ninguém sabe o que ele trouxe para o estado, mas para atrapalhar, atrapalha demais”, disse, sobre a interferência política, sem citar o nome do senador Ronaldo Caiado (DEM), que impediu que o estado recebesse R$ 510 milhões da CEF, que seriam usados em “estradas, hospitais, escolas”, lamentou, o governador que ressaltou que, por responsabilidade, recusou a operação que teve juros altos propostos por causa da interferência política do adversário.

“Tenho responsabilidade com o estado, não pego dinheito a qualquer preço não, mesmo porque a conta um dia chega. Não tem problema não: vamos ganhar a eleição primeiro, depois eu pego este mesmo recurso, com o valor de juro lá embaixo, que o estado pode pagar devidamente”, ressaltando a responsabilidade com as contas públicas. Eliton também pediu votos para Geraldo Alckmin, “para que o Brasil reencontre o caminho do equilíbrio e do desenvolvimento”.

Aliados ressaltam preparo do governador

O preparo de Zé Eliton foi ressaltado, em discurso, pela senadora Lúcia Vânia e pelas demais lideranças políticas presentes. Ao alertar para o perigo de mudanças o feitas “de qualquer jeito”, que podem prejudicar o desenvolvimento do estado, a senadora lembrou que o eleitor deve observar bem a importância do voto. “Votar em Zé Eliton hoje significa você ajudar Goiás a dar um passo a frente em direção ao futuro. Todo o mecanismo para chegar lá já está montado”, disse. “Se nós pegarmos uma pessoa que não tem este entendimento, que só faz criticar o que foi feito – porque é muito fácil criticar, o difícil ė fazer – se interrompemos este ciclo, vamos interromper o desenvolvimento de Goiás”, disse.

Também presente no evento, a deputada estadual Eliane Pinheiro (PSDB) disse, em discurso, que Ze Eliton “vai continuar o trabalho que o ex-governador Marconi Perillo fez”. A deputada conclamou a todos a “continuar ajudando quem está ajudando o nosso estado” e assinalou: “Zé Eliton é o mais preparado de todos os candidatos, não é candidato raivoso, que fica aí só para xingar e falar mal. É um candidato que já fez, como vice-governador ocupou várias funções no estado. Marconi primeiro experimentou ele em todas as áreas do governo, para depois lança-lo como nosso candidato”, ressaltou.

Já o prefeito Carlão, de Goianira, disse que o município é grato aos governos de Marconi e Zé Eliton pelas parcerias, que lhe propiciaram levar benefícios para a população. “Goianira cresceu graças ao governo do Tempo Novo”, disse “Esse trabalho não tem sequência se não tivermos o apoio do estado. Precisamos lembrar as pessoas o que foi feito de bom durante este tempo. Temos inúmeras obras feitas tem todo o estado de Goiás”, ressaltou. E ainda criticou “um candidato , quer se diz ‘eleito’, xingando todo mundo, na truculência”, por não ter levado nada para o município, e recebeu coro na crítica de ex-prefeitos da cidade presentes.