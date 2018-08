Lúcia Vânia visita oito cidades do Oeste Goiano no terceiro dia da carreata

Em diversas cidades, o início do comboio se encontrou com os últimos carros

Terminou em Aurilândia a terceira carreata da Coligação Goiás Avança Mais, liderada pela senadora Lúcia Vânia. O comboio passou por oito cidades do Oeste Goiano, formando uma fila tão grande que, por diversas vezes, o início do comboio se encontrava com o final da carreata, após percorrer todo o município.

Em Ivolândia, Lúcia Vânia ouviu do prefeito Fábio Seabra, um relato sobre o carinho que a cidade tem por ela. “Ivolândia tem um carinho especial pela senhora, da criança ao mais adulto, todos aprenderam a gostar e admirar seu trabalho. Desde que a senhora foi primeira-dama de Goiás que Ivolância já recebia frutos de suas mãos”, afirmou.

Em Israelândia, a prefeita Miriã Dantas se juntou a carreata ao lado de Lúcia Vânia e do prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, que acompanhou o comboio desde Iporá. O prefeito de Jaupaci, Laerte Dourado, e o do município de Moiporá, Wolnei Moreira, também participaram da carreata, que foi muito bem recebida pela população de todas as cidades que percorreu. Em Moiporá, Lúcia Vânia destacou os avanços que o Estado experimentou nos últimos 20 anos, salientando a participação que teve nessa transformação.

O terceiro dia da grande carreata da coligação Goiás Avança Mais iniciou em Amorinópolis e, logo na primeira cidade, Lúcia Vânia passou a contar com a companhia da ex-prefeita Cida Leite, da secretária de Finanças do município, Patrícia Silva, e do prefeito de Iporá, Naçoitan Leite. O ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Honor Cruvinel também participou da carreata, representando o também candidato ao Senado, Marconi Perillo (PSDB).

Em Iporá, acompanhada pelo prefeito Naçoilan, Lúcia Vânia visitou a Feira Coberta e recebeu o carinho da população. Para um grupo de cerca de mil pessoas, Lúcia Vânia destacou também a composição da chapa majoritária da Coligação Goiás Avança Mais, que traz duas mulheres, ela e Raquel Teixeira. “É uma chapa inovadora e civilizatória porque uma chapa tem que ser representada por homens e mulheres”, defendeu.