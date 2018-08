Marconi: “Estou muito feliz com tanta gratidão”

Candidato ao Senado Federal, o ex-governador Marconi Perillo participou, na noite de hoje, de reunião com lideranças políticas e moradores de Nerópolis, para debater propostas do plano de governo do governador Zé Eliton, candidato à reeleição, bem como seus projetos para o Senado e projetos da coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante) como um todo. Ao ser informado pelo prefeito Gil Tavares (PRB) que quatro mil voluntários estão levando a mensagem da chapa majoritária por toda a cidade, Marconi afirmou estar muito feliz com tanto carinho e gratidão.

“Não adianta ser raivoso, usar fake news. O que adianta é a verdade. É ter trabalho mostrado para Goiás. São quatro mil voluntários nas ruas aqui. Estou muito feliz com tanta gratidão”, afirmou, com aplausos dos presentes. Lembrou, em seguida, de algumas obras e benefícios que levou para Nerópolis em suas gestões.

“Quantas vezes ajudei Nerópolis começando pelo hospital, com recursos, com equipamentos. Quantas vezes vim em uma pista única que causava acidentes. Fizemos a duplicação e depois a iluminação. Quantos bairros nós ajudamos a asfaltar aqui, a fazer saneamento básico. Providenciamos a duplicação daqui até a BR-153. Nós temos serviços para mostrar”, enfatizou.

Marconi frisou que os candidatos da chapa majoritária já percorreram 120 cidades em cinco frentes no último final de semana, e receberam adesão de políticos e o carinho da população goiana em todos os cantos. “Não vamos parar nenhum minuto. A onda azul começou. Vi brilho nos olhos das pessoas. Vi as pessoa vibrarem”, ressaltou.

Marconi destacou que Zé Eliton é a garantia dos programas sociais, de infraestrutura, de industrialização, do programa Goiás na Frente, dentre outros, além de assegurar novos avanços. “Formamos os professores nas nossas gestões. O próximo passo é dar a eles o curso de mestrado. Criamos a Rede Hugo de hospitais, e agora ele se compromete a zerar a fila por cirurgias eletivas”, exemplificou.

Falou, também, de suas propostas para o Senado, como a redução do número de parlamentares, o fechamento das fronteiras à entrada de drogas, a ampliação de escolas de tempo integral, redução do número de partidos, mudança no Pacto Federativo, e a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública.

O prefeito Gil Tavares disse que tinha um recado objetivo para a população: “Temos que olhar para quem sabe administrar. Por isso escolhemos o governador Zé Eliton, porque ele já mostrou que sabe. E ele teve o melhor professor de gestão do Brasil, que é Marconi”, afirmou, sob aplausos. Gil Tavares destacou que Nerópolis consolidou polo industrial graças às gestões de Marconi. Hoje o município gera milhares de empregos e continua atraindo indústrias constantemente.

O presidente da Câmara Municipal de Nerópolis, vereador Padre Valdemar, afirmou que Goiás está muito bem colocado no País porque tem um governo sério que sempre fez o melhor para os goianos e, por isso, Zé Eliton precisa dar continuidade aos avanços das gestões de Marconi. O vice-prefeito Doutor Luís conclamou os políticos de Nerópolis a usarem toda a força e credibilidade para fazer com que os goianos continuem com um governo que avança, com senadores que representem Goiás como o estado merece.

Presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Paulinho destacou que os prefeitos só conseguem hoje realizar suas administrações porque receberam apoio de Marconi e Zé Eliton, e exortou os prefeitos goianos a trabalharem incansavelmente para que possam garantir a continuidade do desenvolvimento de Goiás.

“Nós precisamos de pessoas que ajudem os prefeitos. Zé Eliton está preparadíssimo, com sete anos de experiência ao lado de Marconi. Em quatro meses de governo já mostrou todo o seu preparo. Mas um prefeito também precisa de bons deputados e senadores para conseguir administrar, e os melhores nomes são Marconi e Lúcia Vânia”, disse.

O vice-presidente do PRB, Gilvan Máximo, declarou apoio a Marconi. “Estou aqui por reconhecimento a tudo o que esse homem fez por Goiás. Não importa se não estamos na mesma coligação. Marconi é humilde. Conquistou tudo com muita luta e trabalho. Sempre estarei com ele”, disse.

Participaram do evento o pai do ex-governador, o Seu Marconi; presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Paulinho; presidente da Assembleia Legislativa e suplente da candidata à reeleição, senadora Lúcia Vânia, José Vitti; prefeitos da região, e os deputados candidatos da coligação Talles Barreto, Giuseppe Vecci, Jean Carlo.