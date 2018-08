“O corpo e a alma do PP estão com o Tempo Novo”, diz Zé Eliton

Evento, realizado em Goiânia com aproximadamente 500 participantes, marcou o apoio de mais de 80% das lideranças do partido à reeleição do governador

Mais de 80% das lideranças do Partido Progressista em Goiás, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e primeiras-damas reafirmaram, na noite desta segunda-feira (20/8), o apoio à reeleição do governador Zé Eliton da coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, PV, Solidariedade, Avante, Rede e Patriota). Em evento realizado no Setor Bueno, em Goiânia, aproximadamente 500 pepistas compareceram, em um ato de rebeldia contra a decisão da cúpula do partido, que formalizou apoio a Daniel Vilela (MDB). “Aqueles que estão há pouco no partido podem levar a sigla, mas o corpo e alma do partido está com o Tempo Novo”, ressaltou o governador.

“Esse é o PP autêntico, que têm mulheres e homens de coragem. Esse evento é um marco de pessoas que têm coerência e convicção firme e sabem onde querem chegar, que é um progresso maior para Goiás e para sua gente”, afirmou o governador. Entre as lideranças presentes, 22 prefeitos. “Os prefeitos poderiam se silenciar, deixar para ver o que ia acontecer. Mas essa não é a marca desses homens e mulheres do PP, que simbolizam a coragem de enfrentar a diversidade”, disse Zé Eliton, ao discursar no evento, que teve participação da senadora Lúcia Vânia (PSB), auxiliares de governo, vereadores e militantes. “

Sem poder participar do evento, devido à legislação eleitoral, o deputado Roberto Balestra foi lembrado nos discursos. “Foi com coragem que o deputado Roberto Balestra assumiu o papel de, mesmo fora do palanque, conduzir seus amigos de longa história, que farão a diferença. Portanto, nossa homenagem a ele”, disse a senadora Lúcia Vania. “Estamos com a verdadeira liderança do PP, que é sinônimo de companheirismo a esse Tempo Novo, o deputado Roberto Balestra”, discursou a prefeito de Itapirapuã, Zélia Camelo, para arrancar aplausos da plateia.

“Nós somos a ponta, nós é que vamos na casa dos moradores prestando contas, e não aceitamos retrocesso”, disse o prefeito de Santa Bárbara de Goiás, Wagner Vaz. “Aqueles que chegaram há pouco ao partido não conhecem as aroeiras do PP”, completou, ao criticar a direção pepista.

“Se estamos trabalhando e tocando obras, é graças a ele (Zé Eliton)”, afirmou a prefeita de Pires do Rio, Cleide Aparecida. De acordo com o prefeito de Vianópolis, Issy Quinan, a maioria dos vereadores e de outras lideranças do partido estão com Zé Eliton. “Embora a direção tenha tomado outro rumo, nós estamos com os candidatos da Onda Azul”, afirmou, sobre o apoio também às candidaturas do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da senadora Lúcia Vânia (PSB) ao Senado.

A adesão, segundo o prefeito de Santa Bárbara de Goiás, Wagner Vaz, é um reconhecimento pelas obras levadas pelas gestões de Zé Eliton e Marconi Perillo às cidades goianas. “Nosso município cresceu muito. Recebemos muitas obras do Goiás Na Frente e investimentos de R$ 1,5 milhão”, explicou. “Estamos confiantes na vitória dos nossos candidatos”, disse.

Érica Silveira, de Piranhas, ressalta o caráter municipalista da administração José Eliton. “Este é um governo municipalista. Está na hora de mostrarmos gratidão aos nossos líderes Zé Eliton, Marconi e Lúcia Vânia”, acredita. Prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz também mostrou otimismo. “A população conhece a administração do nosso governador, que é séria e voltada ao trabalho”, afirmou.

Murilo César, prefeito de Córrego do Ouro, aposta que, em seu município, José Eliton terá votação maciça. “Serão mais de 60% dos votos, porque com Zé Eliton é certeza de que Goiás continuará crescendo”, disse. “Goiás está tendo o melhor momento de sua história, graças às administrações Marconi e Zé Eliton”, disse. Ao explicar os motivos de não seguir a orientação da direção do partido, Dalton Vieira, prefeito de Petrolina, lembrou ser companheiro de Marconi, Zé Eliton e do deputado Roberto Balestra. “Agora não há como abandonar a base de maneira alguma”, afirmou.