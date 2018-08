Palestra aborda como Física Quântica pode ser aplicada no dia a dia

Atividade será realizada nesta quinta-feira (23) e apresentará detalhes sobre a Homeostase Quântica Informacional

Nesta quinta-feira (23), será realizada em Goiânia uma palestra sobre “Homeostase Quântica Informacional”, que tratará de assuntos relacionados ao bem-estar comportamental. A HQI nada mais é do que uma técnica de autocontrole que, por meio da física quântica, auxilia o indivíduo a acessar suas emoções e eliminar traumas.

A palestra será ministrada pelo idealizador da Homeostase Quântica da Essência, Sérgio Ceccato Filho, que além de professor de Terapias Bioquânticas, é Terapeuta Bioquântico e pesquisador de equipamentos da física quântica. No evento, os assuntos serão abordados por meio da física quântica informacional e apresentados como uma contribuição para que o indivíduo possa manter um bom estado emocional, físico e mental. Serão feitas apresentações técnicas e fornecidas orientações para que o participante consiga compreender o processo da relação entre o corpo e a mente.

O intuito da palestra é fazer com que o indivíduo aprenda sobre autocontrole, entendido pelo pesquisador como um método que precisa ser compreendido para que possa ser acessado. A ideia é que através dessa experiência, o participante consiga adquirir uma melhor qualidade de vida e um bom relacionamento pessoal e interpessoal.

De acordo com o método aplicado por Sérgio Ceccato Filho, o processo de entendimento do autocontrole se dá através da abordagem do estudo quântico dos três elementos da essência humana, – corpo, alma e espírito – da conscientização e interação entre esses elementos. A HQI permite o equilíbrio dos três elementos e o êxito na execução do método torna possível ao indivíduo o controle da mente, do corpo e das emoções, o que proporciona uma melhor qualidade de vida, com um estilo mais independente e saudável.

Além de conteúdo destinado para pessoas que desejam desenvolver o autocontrole para ativar seus potenciais positivos e melhorar a saúde, a atividade também apresentará um material teórico e científico da Homeostase Quântica Informacional. O assunto será apresentado com uma linguagem de fácil entendimento para todos os participantes.

O evento é uma realização do Instituto Internacional de Educação em Homeostase Quântica Informacional – (IEHQI) e a entrada custa R$ 20. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas através dos e-mails ou pelo telefone (62) 99223-5995.

Curso HQI

Após participar da palestra, quem se interessar pelo assunto poderá se inscrever também no curso livre básico sobre Homeostase Quântica Informacional, no qual o assunto será tratado de maneira mais aprofundada. O curso será realizado nos dias 29 e 30 de setembro, no Ed. New Business Style, localizado no Jardim Goiás.

As aulas também serão ministradas pelo professor Sérgio Ceccato Filho, que beneficiará os participantes com dois encontros de oito horas cada e um atendimento individual com um terapeuta da equipe. Todos os participantes do curso receberão certificados.

Serviço e contato

Palestra “Homeostase Quântica Informacional”

Data: 23 de agosto de 2018 (quinta-feira)

Horário: 19h30 às 22h30

Local: Ed. Metropolitan Tokyo, Av. E, nº 263, Jardim Goiás

Entrada: R$ 20

Inscrições e mais informações: (62) 99223-5995 /contato@grupohqi.com.br/contato@institutoquantum.com.br

Curso Livre Básico – Homeostase Quântica Informacional

Data: 29 e 30 de setembro de 2018 (sábado e domingo)

Horário: 8 às 17 horas

Local: Ed. New Business Style, Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2496, Jardim Goiás

Investimento: 9 parcelas de R$ 183,00

Inscrições e mais informações: (62) 9 9223-5995 / (19) 2512-6831 – contato@institutoquantum.com.br – www.institutoquantum.com.br