“Saberei cuidar dos goianos e governar com dignidade”, diz Caiado em Goiânia

Candidato ao governo participou nessa segunda do lançamento das candidaturas de Felizberto Tavares e Welton Lemos

O candidato ao governo pela coligação A Mudança é Agora (DEM, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC), Ronaldo Caiado (Democratas), afirmou na noite desta segunda-feira (20 de agosto) que um governo, para ter a confiança da população, precisa de compromisso com a palavra dada e responsabilidade com os cidadãos. A declaração foi dada durante uma reunião política na Vila Pedroso, no Leste de Goiânia, em que lideranças reclamaram da negligência do Estado especialmente em relação aos problemas de infraestrutura e segurança pública.

“O dinheiro público precisa ser bem aplicado e o modo de se fazer isso é ter um governante que tenha empenho com a palavra dada. Não vou autorizar obras sem ter dinheiro no orçamento. Não vou iniciar obras dias antes das eleições para paralisá-las pouco depois do fim do pleito. Governante precisa ter credibilidade e autoridade moral para promover suas ações e as mudanças necessárias para a população”, afirmou.

Segundo o senador, seu maior desejo hoje é ter a oportunidade de exercer um governo com dignidade e fazer de Goiás uma referência no cenário nacional em desenvolvimento e cuidado social. “Como médico que sou, saberei cuidar dos goianos. Quero governar com dignidade e mais uma vez honrar o voto dos goianos. Sei fazer política com altivez e tenho coragem para defender Goiás”, destacou.

A reunião na Vila Pedroso foi comandada pelo vereador Felizberto Tavares (PR), que lançou sua candidatura a deputado estadual e falou das dificuldades enfrentadas pelos moradores da região Leste de Goiânia.

“Uma de nossas reivindicações é a duplicação da GO-010, que não tem estrutura como as das GOs 020 e 070 . Aqui nesse trecho toda semana tem um acidente fatal porque não temos respaldo do governo nessa demanda”, contou, lembrando que a negligência atinge mais de 200 mil moradores de 50 bairros da região.

O vereador também relatou problemas de segurança nos bairros e afirmou que o atual governo contribuiu para desestruturar a área. “Chega de 20 anos de desmandos. Destruíram a nossa segurança pública, criando um salário de miséria para quem zela por nossas vidas”, lamentou, em referência à criação da terceira classe da Polícia Militar, que paga aos policiais uma remuneração de R$ 1,5 mil.

PROS

O líder da coligação “A Mudança é Agora” participou, ainda na noite de segunda-feira, 20, do lançamento da candidatura de Welton Lemos (PROS) à Assembleia Legislativa. Filiado ao partido do candidato a vice-governador, Lincoln Tejota, o anfitrião é pastor evangélico e genro do também pastor Gentil R. Oliveira.

No evento, realizado em Goiânia, participaram lideranças da igreja Assembleia de Deus – Ministério Bethel, além de apoiadores e populares. Em seu discurso, Tejota destacou a importância de se ter cristãos na política e o papel fundamental da religião para a sociedade.

“Temos aqui candidatos tementes a Deus, que representam a mudança que Goiás tanto precisa. É preciso destacar que, muitas vezes, a igreja cumpre o papel do Estado, recuperando pessoas perdidas nas drogas, unindo famílias e auxiliando na construção de políticas públicas igualitárias. Nosso governador dará espaço às igrejas e a todos aqueles que queiram construir uma sociedade melhor”, ressaltou.

Representando o senador Wilder (Democratas), o ex-prefeito de Campinaçu, Nenzão, destacou o perfil agregador de Ronaldo Caiado, que conseguiu unir a maior chapa na disputa pelo governo de Goiás. “Não se governa sozinho, precisamos eleger nossos deputados e senadores para fazermos um Estado melhor. Vamos gastar a sola da botina, pois temos o melhor projeto”, afirmou.

A esposa de Welton Lemos, pastora Giza, agradeceu a presença do candidato a governador pelo Democratas e reafirmou o apoio de toda a igreja ao seu projeto de mudança para o Estado. Na mesma direção, o pastor Gentil R. Oliveira lembrou sua longa trajetória ao lado de Caiado, a quem conhece há mais de 30 anos.

“Tenho que falar sobre esse candidato a vice, Lincoln Tejota, que é evangélico e por onde ando tenho dito que demonstra ser um cristão de verdade. Desempenha esse papel de forma brilhante. Aprendi a admirá-lo, é um homem de fibra e será muito importante para o governo. Não poderíamos ter pessoas melhores, Caiado e Lincoln somando as duas coisas para ter muitos sonhos e para realizar muitas coisas. Assim como [Juscelino] Kubistschek firmou sua marca na história, Ronaldo Caiado não será diferente. Demorou muito a ser governador, mas tem capacidade para ser por muitos anos”, discursou, seguido de fortes palmas.

Anfitrião da noite, o candidato a deputado estadual Welton Lemos (PROS) afirmou que, se eleito, será uma das vozes mais firmes na defesa do governo na Assembleia Legislativa, por acreditar no projeto do líder democrata. “Não preciso de política para sobreviver, estou há 17 anos servindo na igreja, eu amo vidas, eu amo gente, e não tem como fazer política sem amar pessoas. Estarei ao seu lado para trazer saúde digna, segurança e educação de qualidade. Vocês, meu irmão e minha irmã, saibam que estarei ao lado de Ronaldo Caiado. Estamos vivendo dias em que os cidadãos estão com medo. Vamos mudar a realidade de nosso povo”, asseverou.

Após cumprimentar os presentes, o candidato da coligação “A Mudança é Agora” externou toda sua alegria de estar ao lado do pastor Gentil, de Welton Lemos e Lincoln Tejota na disputa pelo governo de Goiás. Segundo ele, são homens competentes, sérios e comprometidos com os interesses da sociedade, que ajudarão muito em seu governo, caso vença as eleições.

Caiado afirmou que, embora a classe política esteja em descrédito, ele tem orgulho de dizer que é senador da República e representar o Estado de Goiás. “Nunca ninguém viu meu nome envolvido em escândalos de corrupção, em Operação Lava Jato, Decantação ou Monte Carlo. Não desonro os votos dos goianos porque pratico a boa política”, defendeu.

Entre as propostas apresentadas por ele está a regionalização da Saúde no Estado, de forma a acabar com a dura realidade de muitos goianos que viajam 400 quilômetros para conseguir atendimento médico em regiões como o Vale do Araguaia e o Nordeste goiano. Além disso, já tem o projeto pronto para trazer três carretas direto do Hospital do Câncer de Barretos (SP), que irão percorrer o Estado oferecendo exames para diagnóstico rápido e eficaz de várias doenças.

“Vamos revolucionar a gestão no Estado. Goiás paga o pior salário para policiais do Brasil, R$ 1,5 mil; são mais de 55 mil pessoas na fila por cirurgias; professores desestimulados e sem titularidade. Temos a luz mais cara do Brasil, a água mais cara. Um governo que enfia a mão no bolso do contribuinte o tempo todo e não devolve nada em serviços. O cidadão está desacreditado e nós vamos mudar isso”, sentenciou.

Líder em todas as pesquisas de intenção de voto já divulgadas, o candidato da coligação “A Mudança é Agora” lançou oficialmente sua campanha no último sábado, 18, com uma série de carreatas e um grande encontro na cidade de Goiás. Nesta semana, a agenda segue em ritmo acelerado para consolidar a vitória ainda no primeiro turno.