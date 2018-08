Servidores da SSP têm artigo aprovado em evento de iniciação científica da UFG

Trabalho, que teve coautoria de dois servidores da pasta e de coordenadora de pós-graduação da UEG, mostrou estrutura intersetorial para análise dos indicadores de violência social em Goiás

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública (Nepesp/UEG) e sua Contribuição na Análise Científica das Situações de Violência Social em Território Goiano para Implantação do Mestrado Profissional em Segurança Pública é o título do artigo científico aprovado no 1º Evento de Iniciação Científica, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG). O artigo tem major Anderson de Oliveira, Gerente de Ensino da Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública (Saesp); Cristhyan Martins Castro Milazzo, coordenadora da Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Estadual de Goiás (UEG), e Helca de Sousa Nascimento, assessora da Saesp, como autores.

O artigo buscou apresentar a estrutura intersetorial para análise dos indicadores de violência social em Goiás. De acordo com os autores, a análise da territorialidade e suas composições, com apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública, possibilitará a agregação de instrumentais metodológicos multidisciplinares da antropologia, da sociologia e da psicologia, além do histórico cultural em que a Segurança Pública se desenvolveu em nosso país, desde o Brasil Colônia até o atual contexto de Estado Democrático de Direito, que se configuram como elementares para a preparação do Programa de Mestrado Profissional em Segurança Pública.

O trabalho busca também gerar conhecimento científico que contribua para a progressiva minimização de indicadores de violência social, auxiliando na maior efetividade da política de Segurança Pública em Goiás, através da otimização e inovação de seus Programas, Projetos e Ações.