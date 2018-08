Banda Makina leva hits dos anos 80, 90 e 2000 ao Lowbrow

Público poderá conferir também a exposição “A História Não Contada”, do artista Wes Gama

Os maiores hits dos anos 80, 90 e 2000 serão interpretadas de forma inusitada pela banda Makina, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta quinta-feira (23). A banda, formada em 2016, tem a proposta “música de qualidade e diversão”, e promete um show animado e irreverente.

O grupo é composto por Toni Gidrão (vocal e guitarra), Deidão Ramos (baixo e teclado) e conta com a participação de grandes bateristas e guitarristas. No repertório, a banda Makina tem grandes sucessos do rock internacional e clássicos do rock nacional.

Além do show, o público também poderá conferir a exposição “A História Não Contada”, do artista Wes Gama, em cartaz no Lowbrow. Com curadoria de Larissa Pitman, a mostra une obras em que a figura humana é moldada pela diversidade de formas, com cores vibrantes e a estética característica do artista.

SERVIÇO

Show com Banda Makina

Data: 23/08 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Entrada: R$ 10