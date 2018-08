Coligação Goiás Avança Mais reúne mais de 8 mil apoiadores no Parque Agropecuário

As centenas de lideranças políticas e milhares de militantes e apoiadores que compareceram à grande reunião reunião da Coligação Goiás Avança Mais promovida pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), na noite desta terça-feira (21/8) demostraram empolgação com a candidatura de Zé Eliton à reeleição e afirmaram que a onda azul crescerá até a vitória. O encontro, realizado no Tatersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias, no Setor Vila Nova, reuniu mais de 8 mil pessoas.

As lideranças, militantes e apoiadores apostam na estratégia do corpo a corpo com o eleitor para angariar votos para a chapa encabeçada por Zé Eliton nessa campanha. Vando Vitor (PSDB), prefeito de Palmeiras, levou uma caravana grande e já prepara grande evento em sua cidade para a chapa encabeçada por Zé Eliton. A coligação é formada por PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede e Avante.

“Estamos muito felizes, a campanha começou agora, o pessoal está todo mundo entusiasmado, trabalhando voluntariamente. É a nossa forma de mostrar gratidão a Marconi Perillo e Zé Eliton”, disse, se referindo a política municipalista dos líderes, que implantaram programas como o Goiás na Frente. “Essa é uma campanha diferenciada, curta. Nós estamos usando muito as redes sociais e fazendo o voto multiplicador”, disse.

Já a prefeita de Nova Veneza, a também tucana Patrícia Amaral, disse que está bastante animada com o início da campanha da base aliada. “Começou com o pé direito, estamos arregaçando as mangas, tanto os prefeitos, como todas as lideranças, os candidatos. É a Onda Azul que só começou e está aumentando e nos animando”, disse. “Avistamos no corpo a corpo, as pessoas querem ver, ouvir o candidato, olhar nos olhos e sentir a nova política: sincera e de verdade. Isso Zé Eliton tem”, assinalou.

Ex-prefeito de Senador Canedo, Misael Oliveira (PRTB) disse que a base já mostrou a sua força no início da campanha. “Acredito que a partir de sábado passado a campanha foi efetivamente para a rua e vem com a força de Marconi, Zé Eliton, Lúcia, Vitti e outros. Uma campanha extremamente organizada e que leva propostas positivas para a população”, disse. “Acredito que nós vamos ter segundo turno e Zé Eliton estará nele”, aposta.

O ex-prefeito de Bom Jardim, e ex-presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Cleudes Baré (PP), disse que a população começa a ter consciência do proceso eleitoral. “A política começou efetivamente a ganhar a importância devida, e o eleitor vai escolher, com racionalidade, seus candidatos, aqueles que representam avanços na qualidade de vida das pessoas”, disse. “Eu estou entendendo e ouvindo as ruas e a população quer a reeleição de Zé Eliton, Marconi e Lúcia Vânia no Senado”, aposta.

O vereador de Goiânia, Gustavo Cruvinel (PV), disse que o objetivo é convocar amigos para espalhar a mensagem do bom trabalho do governador. “O corpo a corpo é fundamental. Zé Eliton é o melhor nome, e estamos com uma turma boa”, disse.

Milhares de militantes também compareceram para manifestar seu apoio à chapa Goiás Avança Mais. Alexandre Goiano, vendedor, achou importante marcar presença e declarar apoio a reeleição do tucano. “Essa campanha vai precisar de apoio popular, no corpo a corpo. Vai dar certo, ele tem muito carisma. Eu já estou pedindo voto”, disse.

A bacharel em Direito Rosana Vasconcelos foi outra militante que compareceu a reunião. “Apoio a reeleição do governador porque acho ele muito capaz e eu confio no caráter dele”, afirmou. Clever Rodrigues Júnior, técnico em rede de computadores, disse que está apoiando Zé Eliton por causa da experiência do governador. “Ele é o mais preparado, mais equilibrado, uma pessoa eficiente. Ele vai fazer Goiás avançar muito mais”, disse.