Demóstenes defende implantação de escola em tempo integral

O candidato a deputado federal Demóstenes Torres afirmou, durante reunião com professores e profissionais da educação, em Aparecida de Goiânia, que irá retomar um dos seus principais projetos: a escola em tempo integral, caso seja eleito nas eleições de outubro. Demóstenes defendeu o projeto durante o período em que esteve no Senado Federal.

“É preciso retirar as nossas crianças das mãos do traficante e colocar nas mãos dos professores. Os alunos precisam ficar dentro das escolas, fazendo atividades extracurriculares, recebendo reforço escolar nos casos necessários”, disse Demóstenes sob aplausos dos presentes.

Demóstenes também falou sobre a sua atuação no Senado Federal, quando se tornou recordista de projetos aprovados e de participações em Leis. Foram mais de 180 novas leis com a digital de Demóstenes. “Eu sei fazer leis, quero ir para a Câmara Federal e ajudar Goiás e o Brasil”, afirmou, lembrando participações importantes, como no Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente.

O candidato a deputado federal também teve participação de extrema importância na elaboração e aprovação das medidas cautelares, que permitiram a existência da operação Lava-Jato como a conhecemos.