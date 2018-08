Nesta sexta-feira (24), das 10 às 19 horas, o Shopping Cerrado será palco para a II Feira Cultural Social das Entidades de Pessoas com Deficiência de Goiás. O evento, que acontecerá no estacionamento principal com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), contará com exposição e comercialização de artesanatos produzidos por frequentadores das 11 instituições de apoio participantes, além de orientações jurídicas, serviços de saúde e apresentações culturais.

A atividade, que é gratuita e aberta ao público, faz parte das comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece entre 21 e 28 de agosto. Na oportunidade, o público terá acesso a diferentes serviços de saúde, como aferição de pressão e orientações sobre educação postural, descarte de medicamentos, desperdícios alimentares e saúde, de forma geral, coordenados pelos cursos de enfermagem, fisioterapia, farmácia e nutrição da Faculdade Estácio de Goiânia e pelas Ligas da Mama e Neurociência.

A SMDHPA e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás (OAB-GO) também fornecerão orientações sobre os direitos das pessoas com deficiência, na ocasião. A programação contará, ainda, com área de alimentação para comercialização de comidas típicas e apresentações artísticas e culturais, como danças de cadeira de rodas, teatros, apresentações musicais, capoeiras inclusivas e show da cantora, compositora e tecladista Fabrícia Eges.

Além disso, o público poderá conhecer melhor o trabalho realizado por entidades representativas e prestadoras de serviços às pessoas com deficiência de Goiás, entre elas a Associação de Serviços a Criança Especial de Goiânia (ASCEP), a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO), o Centro de Orientação Reabilitação e Assistência ao Encefalopata (CORAE), a Associação Pestalozzi e o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER).

Também participarão da feira a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB), a Associação dos Hemofílicos do Estado de Goiás (AHEG), a Associação Down de Goiás (ASDOWN), o Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo (Crespa), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Federação das Apaes do Estado de Goiás (FEAPAES-GO).

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.