Kátia faz campanha nas ruas

Campanha perto das pessoas, caminhando e dialogando. É essa uma das características do Partido dos Trabalhadores e que a candidata do partido ao governo de Goiás, Kátia Maria, está atuando nesta eleição. Hoje ela caminhou na Avenida Cesar Lattes, no setor Novo Horizonte, em Goiânia.

Acompanhada do candidato a vice-governador professor Nivaldo dos Santos (PCdoB), dos candidatos a deputado estadual Mauro Rubem (PT) e Antônio Baiano (PT) e os candidatos a deputado federal Nelson Galvão (PT) e Rubens Otoni (PT), Kátia Maria reforçou que tem orgulho de fazer parte do time do Lula no estado.

“Nosso governo vai retomar o desenvolvimento econômico. Tenho orgulho de ser a candidata do Lula, porque vamos fazer por Goiás tudo aquilo que o presidente Lula fez pelo Brasil. Gerar trabalho e renda e garantir vida digna para nosso povo. Vamos melhorar a vida dos goianos com um governo que seja generoso para cuidar da gente, mas também com punho valente para corrigir o que precisamos, com muita eficiência nas políticas públicas, para cuidar do povo e gerar dignidade”, disse ela. Mais de 80 pessoas também estavam presentes na atividade

Aparecida de Goiânia

Amanhã, quarta-feira, dia 22, Kátia Maria, caminhará na Avenida da Igualdade, do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A concentração será na rotatória da GO 040, esquina com a Avenida Igualdade, às 17 horas.