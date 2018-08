Lúcia Vânia anuncia mais propostas para a educação 

A senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia participou, na noite desta segunda-feira, 20, de reunião com líderes e população de Goianira. O encontro foi organizado pelo prefeito Carlão e contou com a presença dos outros candidatos da coligação Goiás Avança Mais, a governador Zé Eliton e a senador, Marconi Perillo. Além de candidatos a deputado federal e estadual e prefeitos da região. A senadora conversou com várias pessoas na entrada do evento e foi cumprimentada pelo seu trabalho e dedicação a Goiás mostrados durante seus mandatos. Ela anunciou algumas de suas propostas, que foram recebidas com entusiasmo pelo público. “Vou lutar para que o governo federal assuma o ensino básico no que diz respeito à estrutura física das escolas”, disse ela.

Ao comentar as dificuldades pelas quais passam as prefeituras, que, hoje, são as responsáveis por cuidar da educação das crianças na primeira infância, ela disse, se dirigindo aos prefeitos, que vai lutar pela aprovação e adequação da reforma tributária. Segundo ela, é injusto os recursos ficaram quase todos com a União, quando os problemas estão ao lado dos prefeitos. “É tirar de lá o dinheiro que está concentrado na Presidência da República e trazer para onde ele tem que ser aplicado, que é nas prefeituras”.

No Senado, Lúcia Vânia teve forte atuação para aprovar projetos que garantiram reforço no orçamento dos estados e das prefeituras. Ela criou projetos para desenvolver Goiás e o Centro-Oeste, como a regularização dos incentivos fiscais, a recriação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO).

Lúcia Vânia falou ainda de seu compromisso com os programas sociais, que beneficiam as classes mais pobres. Ela ressaltou seu trabalho na criação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, que nunca tinha recebido uma atenção. E também sobre o Peti, que tirou milhões de crianças do trabalho infantil e também citou também os centros de convivência para os idosos, criados por ela.

A senadora disse que a eleição é um momento de acender a chama de cada brasileiro, em razão do momento de crise política que o país enfrenta. “É um momento de mostrar a importância do nosso voto. Aqueles que defendem a ditadura não sabem o que é perder a liberdade, o bem maior que conquistamos. O voto é a ação mais importante que podemos fazer por um país”, disse ela.

Em seguida, a senadora participou, em Goiânia, de reunião com prefeitos e lideranças do Progressista. No evento, o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, agradeceu à senadora pelos recursos e pelo empenho dela em sempre estar presente e ajudar o município.