Marconi: “Não vamos permitir o retrocesso”

A onda azul tomou o Tatersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia na noite de hoje. O local, lotado de centenas de populares e lideranças políticas, recebeu o ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado Federal, e os demais candidatos da chapa majoritária da Coligação Goiás Avança Mais: governador José Eliton, candidato à reeleição, Raquel Teixeira, candidata à vice-governadora, a senadora Lúcia Vânia, candidata à reeleição e seu suplente, o presidente da Assembleia Legislativa José Vitti, que organizou a reunião.

José Vitti destacou que aceitou a missão de se candidatar para poder estar ao lado de seu grande líder, irmão e professor na política, Marconi. “Marconi me honrou muito com esse convite, bem como a senadora Lúcia Vânia”, destacou agradecendo pelo apoio de tantas pessoas e adesão de lideranças políticas que chegam a cada dia. Raquel Teixeira discursou em seguida, questionando o público: “Alguém tem dúvida da força da nossa base unida?”, ao que recebeu fortes aplausos.

“Nossa base é como um dia de desfile cívico. Quando toca o apito e o desfile começa, nós vamos juntos, vibrantes, prontos para fazer bonito”, emendou Lúcia Vânia. A senadora destacou os programas sociais criados nas gestões de Marconi, a industrialização, geração de empregos, criação da UEG. “Não podemos entregar Goiás para qualquer um que não tenha conhecimento do desenvolvimento do nosso estado. Que não valorize todas as conquistas alcançadas nas gestões de Marconi”, afirmou.

Marconi, por sua vez, pediu à militância convencimento da população nas redes sociais e no corpo a corpo, destacando que Goiás não pode respaldar candidatos que não fazem nada a favor de Goiás e querem disputar com quem tem uma vida de trabalho e dedicação a Goiás. “É agora que nós vamos apresentar a melhor proposta, o melhor projeto. Quero pedir a vocês fibra, raça, para que possamos mostrar que aqui em Goiás há um governo que sempre foi pelo povo. Não vamos permitir o retrocesso em Goiás”, bradou.

Marconi agradeceu a Vitti pela lealdade, companheirismo e comprometimento na condução da aprovação das medidas de austeridade implantadas pelo governo estadual para que fosse possível manter o Estado equilibrado economicamente. Ele destacou suas propostas para o Senado: redução do número de parlamentares, o fechamento das fronteiras à entrada de drogas, a ampliação de escolas de tempo integral, redução do número de partidos, mudança no Pacto Federativo, e a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública.

José Eliton frisou que a onda azul vem chegando no coração dos goianos. “É hora de falar com franqueza. É a partir de agora que as pessoas vão conhecendo os candidatos e as máscaras começam a cair. Querem voltar ao passado que Goiás e os goianos fazem questão de esquecer, mas não deixaremos o atraso chegar”, enfatizou. Participaram do evento candidatos da coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante); o pai de Marconi, o Seu Marconi; prefeitos, vereadores, dentre outras lideranças.