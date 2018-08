“Marcos Abrão tem olhar diferenciado para a saúde”, afirma vereadora de Quirinópolis

Deputado e candidato à reeleição percorreu ontem (21) municípios ao sul do estado

O deputado federal Marcos Abrão (PPS) visitou na última terça-feira (21) os municípios de Bom Jesus de Goiás, Quirinópolis e Cachoeira Alta, em reuniões políticas com apoiadores e lideranças da região. De acordo com a vereadora Yvis Geisa, da cidade de Quirinópolis, “Marcos Abrão tem um olhar diferenciado para a saúde no interior do estado, que é uma das principais dificuldades que a nossa população enfrenta. Aqui em Quirinópolis, ele destinou R$ 750 mil em emendas para a compra de novos equipamentos para o nosso hospital”, afirmou.

Mais de 500 pessoas acompanharam as reuniões com o parlamentar, onde Marcos Abrão ressaltou o compromisso com a melhoria da prestação de serviços de saúde em Goiás. “Percorrendo os nossos municípios e ouvindo as demandas dos goianos eu decidi que a área de saúde seria prioridade em meu mandato. Foram mais de 26 milhões investidos em todas as regiões do estado para tornar mais rápida, humanizada e de melhor qualidade a saúde no interior”, disse.

Segundo o deputado, “a política precisa de pessoas que estejam comprometidas em lutar para trazer soluções para os problemas enfrentados pela população, representando efetivamente o que é a vontade dos goianos. Temos muita gente na Câmara que representam empresas, corporações e não as pessoas. Toda a minha atuação é voltada para dar retorno a quem me deu a oportunidade de ser deputado federal”, declarou.