Perspectivas econômicas e políticas relacionadas ao agronegócio é tema de palestra em Goiânia

Com foco na percepção dos possíveis cenários econômicos e políticos para o Brasil nos próximos anos, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) e o Sistema Faeg/Senar promovem na próxima quinta-feira, 23, o seminário “Perspectivas Econômicas e Políticas para o Brasil – Impactos para o Agro”. O evento tem como objetivo informar quais são as tendências para o agronegócio brasileiro, tendo como eixo principal as perspectivas referentes às demandas de alimento no mundo e de que forma estas tendências podem influenciar no sistema produtivo e quais os impactos dessa nova realidade em todas as cadeias produtivas do país. O diálogo acontece no auditório do Sistema Faeg/Senar, em Goiânia. As inscrições estão sendo realizadas pelo portal da instituição e o valor do ingresso é 2 kg de alimentos não perecíveis.

O debate é direcionado a produtores e trabalhadores rurais, empresários ligados ao setor agropecuário, traiders, revendedores de materiais agrícolas, profissionais da área rural, autoridades, executivos, economistas, cientistas políticos, jornalistas, instituições e entidades do agronegócio, professores e outros membros de instituições de ensino. O seminário deve auxiliar o produtor a buscar estratégias para superar os desafios futuros, visando a expansão e desenvolvimento do setor de agronegócios do país.

Com o advento do ano eleitoral, o seminário inclui na programação a palestra “Eleições 2018: reflexos para o Brasil”, que será ministrada por Murilo Aragão, cientista político e debatedor do Programa Painel da Globo News. Na ocasião, os participantes poderão entender a atual conjuntura política do país e os possíveis desdobramentos para a economia depois do pleito de outubro. Essa avaliação pode ajudar os produtores a planejarem os futuros investimentos com mais segurança, além de contribuir para que os profissionais conheçam o panorama eleitoral e o plano de governo dos presidenciáveis para o segmento.

A economista chefe da XP Investimento, Zeina Latiff também ministrará palestra sobre o cenário econômico do Brasil. Intitulada de “Cenário macroeconômico e seus reflexos para o agronegócio”, aexposição abordará o contexto político, a realidade econômica do país e as perspectivas para o agronegócio. Uma das analistas mais respeitadas do mercado, Zeina Latiff comentará temas como inflação, juros, câmbio, investimento e eleições.

Programação

08h às 09h – Credenciamento e Welcome Coffee

09h às 09h30 – Abertura Oficial

09h30 às 10h20 – Palestra “Cenário Macroeconômico e seus reflexos para o Agronegócio”, com Zeina Latiff – economista chefe da XP Investimentos

10h30 às 11h20 – Palestra “Eleições 2018: Reflexos para o Brasil”, com Murilo Aragão – cientista político e debatedor do Programa Painel da Globo News

11h30 às 12h30 – Debate

Serviço

Evento: Perspectivas econômicas e políticas para o Brasil – impactos para o agronegócio

Data: 23/8/18

Horário: 8h às 18h

Local: auditório do Sistema Faeg/Senar

Endereço: Rua 87, nr. 662, Setor Sul – Goiânia (GO)

Inscrição: pelo site http://www.senargo.org.br/

Obs.: Levar 2 kg de alimentos não perecíveis